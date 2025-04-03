車開走卻繼續計費 北市地磁感應停車格產出「幽靈」收費單

台北市路邊收費汽車格預計2026年底前全面智慧化，採用地磁感應或智慧停車柱收費。（資料照）

2025/04/03 18:40

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市路邊收費汽車格預計2026年底前全面智慧化，採用地磁感應或智慧停車柱收費。不過市議員張文潔接獲民眾陳情，指明明已將車輛開走，地磁感應車格卻持續計費，產生「幽靈車輛」收費單。北市停車管理工程處回應，除搭配人工巡查外，也會請廠商縮短資料回傳頻率。

張文潔說，有身心障礙者上個月在信義區松仁路308巷公有停車格停車，於上午9點停車、下午1點前駛離，但地磁感應設備卻在車輛離開後繼續計時收費，導致超過身心障礙者停車免費優惠時間的4小時，且這樣的情況已多次發生。

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張文潔指出，根據停管處提供資料，地磁感應設備內有微雷達、SIM卡、電池。運作方式為，磁場擾動後微雷達檢測車輛停進車格或駛離，訊號再透過SIM卡行動網路傳輸，計算停車時間並計費。

張文潔質疑，訊號經由行動網路傳輸，有時會因為基站負載過高或SIM卡狀態異常導致訊號延遲，且地磁感應若碰上強磁或震動等環境干擾有可能判斷不準確，建議停管處檢測吳興街、松仁路308巷等地磁建置路段，確保設備運作正常。

停管處營運科科長李杰儒表示，此次停車地磁感應設備超時計費屬於零星個案，市府會派員加強巡檢設備，並要求廠商縮短回傳感應資料的頻率，希望從本來的5秒1次再縮短，以減少類似狀況發生。

李杰儒說，地磁感應設備可能受到鄰近工地或沙地等影響，導致地磁干擾。他表示，架設智慧車柱需要有夠寬的實體人行道，若採用地磁感測會搭配人工巡查。

停管處表示，若民眾遇到類似超收狀況，可向北市府陳情反映；若要申訴，可檢具陳述書、停車繳費單或催繳單正本或影本，也可附上其他佐證照片，即可透過網路、臨櫃或郵寄辦理。若發現屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。

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