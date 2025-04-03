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    日籍婦高雄旅遊遭撞不治 出事圓環人行道變了

    日籍婦人遭撞死的圓環人行道，原本僅設置路緣石與車道區隔，近日增設綠色鋪面及欄杆。（記者許麗娟攝）

    日籍婦人遭撞死的圓環人行道，原本僅設置路緣石與車道區隔，近日增設綠色鋪面及欄杆。（記者許麗娟攝）

    2025/04/03 18:33

    〔記者許麗娟／高雄報導〕日本籍女遊客池田婦人（61歲）上月中旬到高雄旅遊，走在中華五福圓環人行道，卻遭張男駕駛的廂型車失控衝撞，搶救16天仍不治，該路段人行道與車道原本僅設置路緣石區隔，現已加設人行道綠色鋪面，並進行增設欄杆工程。

    出事的中華五福圓環去年6月才完成縮短行人通過距離的改造，但因人行道與車道間僅設置路緣石區隔，造成廂型車駕駛失控偏離車道後，直接衝向走在人行道的池田婦人。

    對此，高雄市交通局與工務局在事發後，進行該路段的行人安全改善措施，上月27日已在圓環人行道塗上綠色鋪面強化與車道的辨識，工務局近期也在人行道外側裝設欄杆，目前工程仍在進行中，近日將可全面完工。

    遭撞死的池田婦人與兒子3年前曾到台北旅遊，因為喜歡台灣，上月中再度造訪，並選擇高雄為主要旅遊景點，未料來台第2天，走在中華五福圓環人行道，卻遭張男駕駛的廂型車撞飛，導致胸腹部嚴重挫傷，肺臟、肝臟等臟器破裂及嚴重內出血，醫療團隊連夜為她手術止血，並裝上葉克膜搶命，但因病情未見好轉且持續昏迷，在加護病房搶救16天，前天仍因傷重回天乏術，讓帶著媽媽出遊的兒子傷痛不已。

    尚未設置好的人行道欄杆，暫放置三角錐警示。（記者許麗娟攝）

    尚未設置好的人行道欄杆，暫放置三角錐警示。（記者許麗娟攝）

    高雄中華五福圓環，上月底前已將圓環人行道塗上較易辨識的綠色鋪面。（記者許麗娟攝）

    高雄中華五福圓環，上月底前已將圓環人行道塗上較易辨識的綠色鋪面。（記者許麗娟攝）

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