日本S&B咖哩粉 14種香料成分農藥超標

日本 「S&B咖哩粉」 被檢出磷化氫0.011ppm，經換算，咖哩粉內含薑黃等14種成分農藥均超標，全批1032公斤在邊境遭攔截。 （食藥署提供）

2025/03/12 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境查驗不合格名單，一批自日本進口的「S&B咖哩粉」被檢出磷化氫○．○一一ppm，內含薑黃等十四種辛香料農藥殘留超標，總重一○三二公斤，全批遭攔截，須退運或銷毀。

這批違規產品進口商為太冠國際開發。食藥署副署長林金富表示，依據業者檢附的成分比例表換算，咖哩粉中十四種成分皆超標，違規範圍介於○．一一ppm至十一ppm。依規定，紅辣椒、薑、八角、肉豆蔻、小豆蔻、胡椒、薑黃、胡荽、葫蘆巴、馬芹農藥殘留應低於○．○一ppm，陳皮、小茴香、百里香、月桂葉、鼠尾草則不得檢出。

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林金富說明，過去咖哩粉曾爆發「蘇丹色素」事件，整體來看，日本咖哩粉違規狀況不嚴重，仍維持一般抽批檢驗。不過，該進口商半年內已有兩批產品不合格，將加強逐批查驗。

農藥殘留規範新增7種

此次邊境查驗共有八批產品違規，以農藥殘留為主，包括日本黃柚、鮮草莓、咖哩粉，印尼KOEPOE蝴蝶牌芫荽粉與調味料、印度鮮葡萄；另韓國蒙古醬油、印尼春捲味脆餅則因防腐劑超標也遭攔截。

食藥署也修正「農藥殘留容許量標準」，調整卅二種農藥在一百項作物的殘留規範，預告期滿昨生效。其中，針對進口農產品新增七種農藥對應廿項作物，例如蘋果的阿納寧上限放寬至○．五ppm、梨的派美尼上限增至六ppm。此外新規將 「普硫松」列為禁用農藥，未來所有農作物不得檢出，違者最高可處二億元罰鍰。

普硫松列為禁用農藥

食藥署食品組組長蔡淑貞說，標準修訂依據毒性資料、消退試驗及國際標準，並經專家審核與農業部討論，確保食安也讓農藥使用與管理更合理。

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