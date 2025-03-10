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    阿里山吉野「櫻后」重生 下旬再現櫻姿

    阿里山賓館前「櫻后」本週含苞待放，阿里山花季再現櫻姿令人期待。（阿里山賓館提供）

    阿里山賓館前「櫻后」本週含苞待放，阿里山花季再現櫻姿令人期待。（阿里山賓館提供）

    2025/03/10 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山花季今天起登場為期一個月，也是林鐵中斷十五年後全線復駛的首個花季。阿里山國家森林遊樂區阿里山賓館前的染井吉野櫻有百年歷史，因樹形優美，民間美稱「櫻后」，曾因感染簇葉病，一度奄奄一息，二○一九年由林業署邀請詹鳳春樹醫團隊搶救後，二○二二年恢復生機，近日含苞待放，預估三月下旬再現粉嫩櫻姿。

    曾染簇葉病 經樹醫團隊搶救恢復生機

    阿里山賓館董事長朱莉表示，阿里山為國內最早大量栽植櫻花地區，阿里山賓館前身為日治時期阿里山林場俱樂部，一九一二年為迎接日本總督提早移植櫻花群，其中阿里山賓館前這棵老櫻花樹因樹形優美，每年櫻花季與阿里山工作站前「櫻王」一同引領染井吉野櫻開花，而在民間有「櫻后」美名，樹齡超過一二○歲。

    林業署嘉義分署表示，近年阿里山賓館前的老櫻花樹與森林遊樂區許多櫻花樹感染簇葉病，櫻花樹一旦染病，不但花況變差，還會導致樹幹腐朽，最終枯死；二○一九年林業署展開整治計畫，邀請詹鳳春樹醫團隊搶救，並為當地居民及阿里山生態旅遊協會會員進行教育訓練，通過認證者才能執行櫻花簡易維護工作。

    目前櫻花巡護工作主要由這些經過訓練人員與園區外包人員執行，發現有病徵枝葉即馬上移除，若病徵較特殊，就會拍照傳給詹鳳春團隊判定進一步確認研究。

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