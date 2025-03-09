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    力挺故鄉 冠軍咖啡師回恆春開店

    屏東咖啡冠軍方喜樂逆風「回春」開店挺故鄉。（記者蔡宗憲攝）

    屏東咖啡冠軍方喜樂逆風「回春」開店挺故鄉。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/09 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島（墾丁）因國人出國潮及負面訊息攻擊，陷入近二十年最嚴重的觀光低潮，許多餐飲旅宿業者都苦不堪言，已經出現不少歇業或盤讓訊息，但一名長期旅外工作的恆春冠軍咖啡師，卻選在觀光最低迷時刻回到老家創業開設咖啡店，還取名「回春咖啡」，希望更多各行業的恆春半島旅外遊子「青春作伴好還鄉」，帶給家鄉不同的創意跟活力。

    三十八歲的方喜樂去年奪下屏東咖啡節屏東咖啡全國手沖賽冠軍，也是烘豆師的她，大學念的是文化教育系，出社會後在工地做過工安工作，踏入咖啡領域後，始終希望把好的咖啡及技術帶回家鄉，看到外界不實訊息攻擊恆春半島，除了心疼，也身體力行帶著技術及全部資產回鄉創業，帶民眾了解優質屏東咖啡。

    與方喜樂一起回到恆春創業的咖啡師鄭存彣（Rita），除了是屏東咖啡沖煮冠軍教練、咖啡生豆產區尋豆師，還擁有CQI Q Grader咖啡品質鑑定師及SCA國際精品咖啡協會認證講師等經歷，她與方喜樂打造極富在地特色的咖啡伴手禮包裝受到青睞，她也提到，咖啡豆在每個咖啡師呈現風格不同，就是咖啡迷人地方，也是恆春半島漫遊方式，別走馬看花又批評當地沒深度。

    方喜樂表示，旅外多年，對於故鄉情感始終無法割捨，看到家鄉被許多不實訊息攻擊，在外地還被虧「自己人都不回去發展了」，回恆春種子就在心中萌芽，近年看到不少同輩都有類似想法，也期盼「回春」念頭不斷擴散，更多學有專長的恆春人回故鄉努力，開創不一樣的恆春半島新世界。

    冠軍咖啡師方喜樂選在觀光最低迷時刻回到老家創業開設咖啡店。（記者蔡宗憲攝）

    冠軍咖啡師方喜樂選在觀光最低迷時刻回到老家創業開設咖啡店。（記者蔡宗憲攝）

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