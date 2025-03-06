閒置15年 林鐵北門車站飯店明年開業

林鐵北門車站飯店將委由煙波集團營運，進一步帶動林鐵觀光發展。（記者王善嬿攝）

2025/03/06 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林鐵北門車站飯店興建十五年未營運，經林業署辦理ROT（修建—營運—移轉）促參案招商活化，由煙波國際觀光集團獲選最優申請人，昨天完成簽約，煙波將投入二．五億元，整修期預估一年半，二○二六年啟用，完備林鐵觀光旅宿拼圖，帶動地方發展。

宏都阿里山公司二○○九年興建原名麗星大飯店的北門車站飯店，因「阿里山林鐵三合一BOT案」與林業署發生履約爭議，雙方纏訟，致飯店逾十五年未營運，二○二一年雙方和解，林業署斥資七．五億元價購取得飯店產權。

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煙波集團接手 獲委外營運20年

林鐵及文資處去年以ROT促參方式招商引資，由煙波集團旗下「嘉波股份有限公司」獲選最優申請人，昨天在林鐵及文資處長王昭堡代表與煙波集團總經理鄭君寰簽訂ROT案契約，委託營運廿年，林業署副署長林澔貞、嘉義市長黃敏惠等人見證。

準備投入2.5億 重新整修1年半

鄭君寰表示，看好嘉市及阿里山觀光發展前景，煙波投資額由一．三八億元提高到二．五億元，飯店將整修為全國唯一兼具住宿、餐飲、文創商品展售，及鐵路、文化、生態相關等展示服務鐵道特色飯店，整修期一年半，二○二六年完工營運，飯店更名「煙波大飯店阿里山北門館」。

鄭君寰說，飯店營運後，將帶來一五○個工作機會，至少提供一三一間客房，還有餐廳、複合式選物店等空間，及以林業文化為底蘊，規劃五感體驗遊程。

王昭堡表示，北門飯店ROT計畫啟動後，飯店將成為北門車站旁煥然一新的地標，期待為嘉義地區、大阿里山觀光產業注入新活力。

黃敏惠說，目前嘉市合法旅宿家數共一百家，吸引包括IHG集團voco酒店、假日智選飯店等國際酒店品牌進駐，如今煙波集團加入，象徵嘉市旅宿業成功轉型升級，在全台觀光版圖重要性日益提升。

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