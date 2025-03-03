古都半馬最強補給 跑者吃烤雞、龍蝦

賽道補給站端出整隻烤雞、龍蝦、豬腳、蝦餅冰淇淋等，讓跑者飽嚐特色小吃美食。（記者王姝琇攝）

2025/03/03 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松昨日起跑，有二四一○五名跑者參賽，補給站端出整隻烤雞、龍蝦、豬腳、蝦餅冰淇淋等，讓跑者飽覽府城風光的同時，也飽嚐特色美食！

台南古都國際半程馬拉松近年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，賽道沿線經過台南特色古蹟景點，並於賽道補給站提供多樣特色美食小吃，為跑者補充能量，吸引國內、外跑者共襄盛舉。

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台南市長黃偉哲昨日鳴笛，為所有選手加油打氣。黃偉哲說，此次有二四一○五人參賽，人數創新高，其中有來自四十四個國家、共四九八名外籍選手參加；沿途很多補給美食為跑者補充能量，包括龍蝦、整隻烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆花、蝦餅冰淇淋及現打果汁等，讓跑者邊品嚐美食、邊欣賞府城美景。

本屆賽事共分為半程馬拉松組，十公里路跑組、五公里健康休閒組，台南的友誼市日本山口縣也特別提供加碼禮，致贈半馬組男子、女子冠軍山口縣工藝品大内塗菓子鉢及萩焼，及富有日本特色的環保袋、束口袋，展現台南與國際的友好情誼。

體育局長陳良乾指出，台南古都國際半程馬拉松擁有全台文化景點密度最高、獨家港區景色賽道及豐盛美食等特色，並規劃專業配速列車、美食補給、救護隊、加油團，讓跑者盡情享受、揮灑熱情汗水。緊接著，台南市將於四月十九至廿四日舉辦全中運，歡迎全國選手一起來台南作客。

賽事結果，肯亞籍Francis Kiok一路保持在第一個領先集團，最後以一小時八分五十四秒在半馬男子組稱王；台北市「長跑精靈」蘇鳳婷則在半馬女子組以一小時二十四分三秒奪冠封后。

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