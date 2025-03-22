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    希斯洛機場「嚴重斷電」提早恢復運作 各大航班持續協調中

    希斯洛機場因附近變電站發生大型火災，一度宣布要關閉到21日深夜，稍早提前恢復運作，不過各大航空公司的航班還在陸續確認中。（美聯社）

    希斯洛機場因附近變電站發生大型火災，一度宣布要關閉到21日深夜，稍早提前恢復運作，不過各大航空公司的航班還在陸續確認中。（美聯社）

    2025/03/22 07:36

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全歐洲最繁忙的倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）於週四晚間因附近變電站發生大型火災，導致「嚴重電力中斷」，原本預計要關閉到21日深夜11時59分。不過當地時間21日傍晚該機場提早恢復運作，但各大航空公司的航班還在陸續確認中，外界則質疑機場應變措施不足，造成混亂。

    希斯洛機場附近的一座變電站於週四深夜傳出變壓器起火，導致「嚴重電力中斷」，機場一度宣布全天關閉，並警告未來數日將出現「嚴重混亂」。大量航班被迫臨時轉降其他機場，或是直接返航回原本的出發地。

    據外媒報導指出，該起意外已造成至少1350次航班受到影響，約20萬名乘客被迫滯留。該機場原本宣布要關閉至當地時間21日深夜11時59分（台灣時間今上午7點59分），不過英國國家電網公司（National Grid）於21日下午宣布，經重新調配電網，已對所有受失火變電所影響的用戶恢復供電。

    在該機場運量最多的英國航空公司（British Airways）於21日傍晚也宣布，經安全評估，有8個長途航班已獲准自今晚7時陸續起飛。美國聯合航空也指出，將持續與機場方面密切協調，調整飛往倫敦的航班時刻表。其他航空公司也陸續表示已先取消21日的所有航班，或是還在確認原訂航班能否正常運作。機場方面則發布聲明表示，預計於22日即可完全恢復正常運作。

    目前警方的反恐指揮部（Counter Terrorism Command）正領導調查工作，對起火原因展開調查。由於起火點涉及對國家關鍵基礎設施的衝擊，因此目前雖未發現相關罪行跡證，警方對任何可能性皆抱持開放態度。

    此外，希斯洛機場所在的西倫敦周邊幾個區域，有數座資料運算中心，用電量十分可觀，國會下議院交通事務委員會主席吉百利（Ruth Cadbury）質疑，機場供電過度依賴單一變電所，機場仍有必要回應，是否事先通盤思考過電力供應等基礎設施韌性問題。吉百利也提到，委員會將擇期舉行調查聽證。

    機場公司執行長沃德百（Thomas Woldbye）也坦言，供電問題確實是機場的脆弱環節，並指此次發生的是重大事故，不是小型火災；機場失去的電力「相當於一個中型城市」。他也提到，機場的備援系統確實正常運作，不過「規模不足以支撐整個機場」。

    全歐最繁忙的倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）於週四晚間因附近變電站發生大型火災，導致「嚴重電力中斷」，原本預計要關閉到21日深夜11時59分。不過當地時間21日傍晚該機場提早恢復運作。（美聯社）

    全歐最繁忙的倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）於週四晚間因附近變電站發生大型火災，導致「嚴重電力中斷」，原本預計要關閉到21日深夜11時59分。不過當地時間21日傍晚該機場提早恢復運作。（美聯社）

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