自由日日Shoot》藥界開處方 扭轉藥事人力缺口危機

醫院藥師調劑工作節奏快速又大量，還要接受教育訓練與評鑑等要求。（記者林惠琴攝）

2025/03/03 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部委託國家衛生研究院執行藥事人力發展評估計畫示警，大醫院藥事人力供需缺口恐擴大，調查也發現區域醫院、醫學中心執業者有離職計畫達卅三％、卅％最高。藥界認為要扭轉此狀況，須發展輔助人力制度化，並檢討評鑑標準，讓醫院藥師強化臨床專業服務且可獲對應健保給付。

制訂藥事輔助人力制度化

台灣臨床藥學會理事長張豫立表示，醫院藥師大量人力被耗費在機械式調劑工作，無法於臨床場域發揮專業角色，影響士氣，其實目前台灣至少已有四十人獲美國各專科藥師認證資格，可在各醫療團隊提供最佳用藥選擇並提升治療品質。

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台大醫院藥劑部主任黃織芬也指出，該院超過廿名藥師工作就是跟著醫師查房，檢視病人藥歷、視病況調整用藥等。

張豫立說明，解決人力短缺，短程各醫院須改善待遇與執業環境，長遠則改善作業模式，譬如許多國家運用「藥事輔助人力」，美國經完整訓練的技術員可從事盤點與庫儲管理、輔助調劑等工作，讓藥師投入更高階判斷性服務、用藥管理、病人指導等；藥學會正制訂醫院藥事輔助人力作業規範盼制度化。

評鑑標準未計入人力需檢討

張豫立指出，自動化、智慧化設施僅能取代少部分調劑工作，但出現以此可節省人力，企圖下修藥事人力醫院評鑑標準的聲音，讓人憂心，且醫院藥事資訊化系統建構、藥品庫儲管理、藥師參與各種疾病認證及專科團隊、教育訓練等，現行評鑑皆未計入人力，這部分需要檢討。

黃織芬也指出，據二○二三年美國醫院藥師協會調查，即使使用自動化調劑設備，每百床仍平均配置十五．四名藥師及十四．三名技術人員，反觀台灣傳統調劑流程下，醫學中心每百床只配置二．五名藥師並欠缺技術人力協助。

黃織芬提到，現行制度未讓藥師發揮最大功能，犧牲用藥安全與醫療品質。國內外研究證實，投入藥事人力成本一元可節省醫療支出四至九元，例如避免用藥不良反應造成延長住院，因此疾病治療應強化相關專業介入並提供對應健保給付。

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