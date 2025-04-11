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    週六下午雨彈狂炸 降雨熱區1圖看懂

    2025/04/11 22:27
    週六全台天氣不穩定，北中南及東部易有陣雨或雷雨，高溫上看32度。（記者方賓照攝）

    週六全台天氣不穩定，北中南及東部易有陣雨或雷雨，高溫上看32度。（記者方賓照攝）

    明後兩天降雨熱區分布。（氣象署提供）

    明後兩天降雨熱區分布。（氣象署提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日鋒面逐漸接近，各地天氣轉變，下午起中部以北、東北部、南部山區與離島局部地區有短暫陣雨或雷雨，入夜後隨鋒面通過與東北季風增強，中部以北與東北部轉涼，西半部地區容易出現短延時強降雨及局部大雨，東半部及澎湖也可能有陣雨或雷雨發生。

    降雨方面，週六上半天鋒面尚未接觸陸地，水氣略增，中部以北、東北部與東部偶有零星短暫雨，其他地區與澎湖為多雲到晴；下午鋒面接近，中部以北、東北部及南部山區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持多雲。晚間鋒面正式通過後，降雨範圍擴大，中南部與東半部陸續轉為陣雨或雷雨型態，並有局部大雨、強對流天氣發生機率，提醒民眾多留意即時資訊。

    氣溫方面，週六各地白天溫暖偏熱，高溫普遍落在28至32度，東南部地區可能因西南風偏強而出現焚風，氣溫進一步升高。夜晚及清晨低溫約為19至21度，日夜溫差較大。離島方面，澎湖氣溫介於21至28度，金門為18至26度，馬祖則為17至25度。

    天氣風險公司指出，週六白天鋒面仍位於中國沿岸附近，臺灣處在鋒前偏強西南風環境，各地氣溫偏暖，普遍高溫有28至32度，體感相當悶熱。晚間起鋒面通過，全台轉為間歇性較大雨勢的天氣型態，尤其中北部降雨明顯，這波鋒面將影響至週日清晨，提醒民眾安排活動時多加注意天氣變化。

    中央氣象局指出，週六彰化以北、宜花東、南投、高雄、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

    紫外線方面，週六基隆市、連江縣為「中量級」，澎湖縣、台東縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。

    空品方面，週六白天鋒面接近，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    氣溫方面，週六白天各地偏熱，高溫約28至32度，東南部氣溫恐更高並有焚風發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週六白天各地偏熱，高溫約28至32度，東南部氣溫恐更高並有焚風發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六台灣各地多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六台灣各地多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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