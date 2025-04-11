「歌詩達莎倫娜號」修復啟航 明抵基隆港

歌詩達莎倫娜故障已修復，今天中午啟航明天抵達基隆港。（洪敦智醫師提供）

2025/04/11 23:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕義大利籍「歌詩達莎倫娜號」9日因機械故障，3387名旅客滯留日本沖繩那霸港，今天中午已修復從沖繩出發，將在明天上午返回基隆港，至於傳出有遊客被丟包日本。航港局查證，船公司表示，該上船的人都已上船。

歌詩達莎倫娜號郵輪4月8日從基隆港出發，前往日本那霸、石垣島，原訂11日上午返回基隆港，但9日靠泊在沖繩那霸港時，因技術性原因進行維修，延至12日上午返港。

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歌詩達莎倫娜郵輪船上有3000多名遊客被滯留沖繩，並臨時取消今天（11日）出發的航次，3000多名遊客被迫中止遊程，民眾請了假、全家滿心期待被潑泠水，還有遊客從高雄出發已經到了北部，才知遊程取消了，抱怨連連。

除此之外，傳出有遊客被丟包在日本，遊客指出，船公司原公告今天下午2點開船，12點前要登船，昨天晚上就有民眾下船外宿；但今天上午8點又公告不能再下船，而且12點就開船，船上遊客看到，遊客剛下計程車，眼巴巴看著船駛離，令人生氣。

據歌詩達莎倫娜號公告聲明，指延後1天返回及取消下一航程的理由，是以安全為優先，8日出發的每位旅客補償50元美元船上消費金，11日航次取消，旅客可全額退費，每艙房補償100美元船上消費金。

航港局今天邀集消保單位、觀光署、台灣港務公司、包船旅行社、船務代理等單位召開應變會議，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，維護旅客消費權益。該郵輪明天抵達基隆港，航港局與港務公司成立現場應變小組，並請旅行社與船代旅客派員現場協助。至於傳有遊客被丟包一事，航港局向船公司查詢，船方表示，該上船的人都巳經上船才開船。

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