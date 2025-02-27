台中新光三越業者申請入館取物 未過關

台中新光三越氣爆後外牆附掛物期限內未拆完，都發局允展延到3/31。（市府提供）

2025/02/27 05:30

須提管制人員與緊急應變計畫

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中新光三越氣爆後無限期停業，傳百貨內價值逾億元的商品卡關無法取出，新光三越提出人員暫時進出計畫送台中市府審查，中市政府都發局卻指出，業者申請進入地下三樓至地上十樓，但沒提出各樓層的管制人員與緊急應變計畫，也沒有進出人員進出時間等重要管制作為，已依規退件，要求新光三越補正後重送計畫備查以利公安。

此外，台中新光三越氣爆後建物部分外牆附掛物有掉落危害公共安全之虞，因未改善兩度遭裁罰卅萬，都發局並限期廿五日完成改善，但拆除期限到了，外牆附掛物仍未拆完，都發局指出，新光三越以平均要花二天半才能完成一件附掛防護網，加上近期施工遇天候不佳等，申請展延到三月卅一日，考量氣爆善後無前例可循，且是高空作業下，同意展延。

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新光三越昨天宣布「全台支援計畫」，將在三月一日起在台中世界貿易中心展覽場，以及台中長榮桂冠酒店三樓租用場地，繼續販售服務並提供員工就近短期安置，新光三越營業本部副本部長謝英明表示，會加速補齊文件備查，會啟動第二、三階段擴大安置照顧員工的計畫。

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