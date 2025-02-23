湖口兩處被濫倒土方 沒擋土設施

竹縣湖口鄉都市計畫區內被人任意偷倒棄土，卻連擋土設施都沒做，嚴重威脅周邊住戶居住安全。（記者黃美珠攝）

2025/02/23 05:30

一處在文教區 緊鄰民宅 近30戶居民憂雨來恐「土埋」家園

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉最近被查獲兩處非法棄土場，一處濫倒、違規開挖面積超過千坪，另一處在新湖路都市計畫區的文教區上！兩處都沒有擋土等安全設施，其中新湖路段被棄置土方回填至少四公尺高，緊鄰的近卅戶居民也擔憂若雨來恐「土埋」家園。

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新湖警分局表示，針對兩處非法棄土，將加強取締違規砂石（大貨）車下手，從十三日起一週，新湖路和祥喜路已告發取締砂石車違規行駛禁行路段共七件、裝載土方未使用專用車輛一件，且都已開罰。

縣府26日會勘新湖路段裁處

鄉長吳淑君昨天突襲稽查這兩處，在新湖路段當面勸諭自稱是地主的余姓老翁要注意周邊公共安全等問題，余翁撂下「行頭（客語帶頭）者會處理」隨即離去；縣府已排定週三（廿六日）會勘裁處。吳淑君說，新湖路段棄土場約六百多坪，土方高度目測至少一層樓高，少說有一百多輛重車進場棄土，且施工便道用事業廢棄物回填，相當誇張。

祥喜路山坡地違法開挖 制止並開罰

至於該鄉祥喜路二九八巷旁的山坡地，被查獲遭濫倒棄土甚至違法開挖的面積約一一八〇多坪，縣府農業處會勘確認，地主未經申請許可就違規開挖整地，已違反水土保持法，已當場制止施工並限期改善，並開罰至少十二萬元。

吳淑君說，祥喜路段的棄土場緊鄰社區住戶和野溪，附近還有小型工業區，只要稍遇雨水，廢土極可能滑落野溪後致災。而來源不明的土方更可能有紅火蟻疑慮，她已責成公所跟警方配合嚴查、防範，並呼籲縣府相關單位從重嚴懲。

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