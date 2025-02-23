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    首頁　>　生活

    自住房屋未設戶籍 當心多繳稅

    2025/02/23 05:30

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕房屋稅新制於去年七月上路，其中自住用房屋稅率的適用條件，增訂須於該屋辦理戶籍登記。基隆市稅務局表示，基隆房屋稅總戶數十五萬餘戶，但針對去年六月卅日以前自住房屋，經篩選尚無戶籍登記逾二萬戶，市府已於十二日再次寄發設籍輔導通知書，請務必於三月廿四日前辦理設籍，否則得多繳一．一七倍以上房屋稅。

    基隆逾2萬戶 稅務局提醒速辦

    稅務局房屋稅科長陳怡君指出，為提醒尚未設籍的自住房屋屋主，已於二月十二日寄發第二波設籍輔導通知書，針對去年六月卅日前已符合自住用標準但尚無戶籍登記的房屋，再次提醒屋主儘速辦理。

    若逾期未登記戶籍，將於今年五月起按其他住家用房屋稅率二．六％至四．八％課徵，房屋稅負擔將增加至少一．一七倍以上。

    陳怡君表示，據稅務局統計，基隆要繳納房屋稅總戶數約十五萬餘戶，其中自用住宅占九成，非自用住宅占一成。

    陳怡君說明，若本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶房屋，且房屋現值低於基隆市一一四年度標準（一二○萬二百元），可適用更優惠的一％房屋稅率。因此，屋主應確保本人、配偶或直系親屬的戶籍登記於該自住房屋內，以享受相關稅務優惠。

    陳怡君提醒，「直系親屬」包含父母、祖父母、子女、養子女、孫子女等，也可遷入戶籍享有優惠，但兄弟姊妹因屬旁系親屬，則不符合資格。若有遷戶籍需求，可攜帶相關證件至戶政機關辦理。

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