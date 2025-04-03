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    台灣儒艮野放受國際關注 登上日媒「琉球新報」

    台灣儒艮野放受國際關注，登上日媒「琉球新報」。（漁民提供）

    台灣儒艮野放受國際關注，登上日媒「琉球新報」。（漁民提供）

    2025/04/03 14:18

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入「易危」物種的印度太平洋儒艮，3月25日誤入宜蘭粉鳥林定置漁場，被漁民發現後野放，時隔94年台灣再次有捕獲紀錄，加上留下珍貴影像，受到國際高度關注，今天更登上日本媒體「琉球新報」，就連日方專家也驚呼「極其罕見！」

    「琉球新報」於1893年創刊，由株式會社琉球新報社發行，是日本沖繩縣最早的報紙，也是當地具影響力的主要日報之一，今天分別以2篇幅並根據本報「自由時報」新聞內容，報導台灣漁民發現儒艮並野放的過程。

    根據「琉球新報」新聞內容，寫道儒艮是日本國家級天然紀念物，也是瀕危物種。沖繩儒艮研究會事務局長細川太郎更表示，在距離沖繩很近的台灣，透過照片和影片捕捉紀錄下活體儒艮，極其罕見。

    台灣發現活體儒艮，並被漁民捕撈後野放一事，傳回沖繩引發廣大迴響，經本報記者聯繫得知，沖繩地區即使有儒艮照片，也僅拍攝於海中游泳樣貌，亦或透過個體覓食過的海草痕跡，以及解析糞便DNA來判斷儒艮的存在，「並未有如台灣捕獲儒艮上船或陸地等完整的影像紀錄。」

    據悉，目前正在興建美軍基地的沖繩名護市大浦灣跟邊野古，一直被視為是儒艮棲息地之一。日本政府派學者研究，雖曾發表過儒艮已絕種論文，但還是有陸續在石垣島及宮古島的伊良部等地區，被發現儒艮覓食跡象，如今台灣出現儒艮，振奮日本及台灣海洋學界，相信雙方未來會有更多研究交流。

    日本沖繩最具影響力的報紙「琉球新報」，今天刊登台灣儒艮被漁民野放新聞。（民眾提供）

    日本沖繩最具影響力的報紙「琉球新報」，今天刊登台灣儒艮被漁民野放新聞。（民眾提供）

    台灣漁民野放儒艮受國際關注，登上日媒「琉球新報」。（民眾提供）

    台灣漁民野放儒艮受國際關注，登上日媒「琉球新報」。（民眾提供）

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