觀光人次居冠 高雄得益巨星開唱

2024年縣市景點總遊憩人次統計

2025/02/23 05:30

〔記者王榮祥、張軒哲、翁聿煌／綜合報導〕高雄去年接續舉辦多場國際知名藝人大型演唱會，成功創造話題，總計吸引逾六九二三萬人次觀光客，在六都中居冠，成為全台觀光客最多城市，台中與新北市則分居二、三名。

自二○二三年起，海內外巨星紛紛插旗高雄舉辦大型演唱會，包括 BlackPink、Coldplay、紅髮艾德、魔力紅等巨星演唱會活動不斷，為高雄帶來巨大觀光效益。

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高市觀光局長高閔琳分析，高雄有山海河港多樣化的觀光資源，以國際性活動創造話題後，連帶使得高雄深耕許久的駁二、大港橋、佛光山、蓮池潭、美濃、旗山老街等景點大量曝光，成功帶動觀光產業業績增長。

台中市有南來北往交通位置優勢，七月又被Agoda訂房網站評選為「亞洲九大住宿最平價旅遊地」，觀光資源豐富，去年總計吸引超過六六五五萬人到訪，較前年成長逾十二％。

海洋館將開幕 台中觀光新亮點

台中市府觀旅局指出，去年除一中商圈有九一七萬人次到訪外，新興景點台中驛鐵道文化園區、帝國糖廠及LaLaport等亦有逾九○○萬人次到訪，草悟道、大坑步道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、逢甲夜市也深受旅客喜好，今年台中海洋館即將開幕，將再為台中增添觀光亮點。

新北打造三環六線 讓遊客想重遊

新北也以大型節慶帶動觀光效益，新北歡樂耶誕城、九份紅燈籠祭、河海音樂祭等，都已成為新北特色活動。新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，接下來規劃「觀光三環六線」作為發展主軸，改善觀光景點交通動線並與活動配合，讓遊客想要一來再來。

楊宗珉說，「新北觀光三環六線」是以「海岸環」、「都會環」與「山林生態環」的三大環線，結合「青春山海線」、「淡蘭古道線」、「微笑山線」、「雙百年環線」、「幸福水岸線」與「歡樂捷運線」六大特色路線，串連新北觀光資源。

紅髮艾德去年2月在高雄世運主場館開唱，場內外人數創紀錄，高捷單日運量達26萬餘人次。（資料照，記者李惠洲攝）

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