大鬼湖架設監測相機 生態資源全都錄

林業署屏東分署本月派出精銳隊伍到深山執行任務，裝設自動相機。 （林業及自然保育署屏東分署提供）

2025/02/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕林業及自然保育署屏東分署本月派出精銳隊伍，前往雙鬼湖野生動物重要棲息環境，展開八天七夜的深山任務，到大鬼湖週邊架設長期監測的自動照相機，調查珍貴生態資源。

屏東分署表示，野生動物的基礎調查，常仰賴紅外線自動照相機，過去在林班內也有許多監測樣點，此次與野聲環境生態顧問公司合作，將他們因計畫結束須拆除相機的十四個樣點保留下來，由林業署重新安裝相機、繼續長期監測，持續累積人跡罕至之處的珍貴動物資料，包括台灣黑熊等。

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林業署人員和霧台部落族人互相合作，背負沈重的相機、零件、電池和裝備，一路跋山涉水、越嶺翻山，期間遇寒流來襲，十分辛苦，抵達大鬼湖時竟出現難得的陽光，天光幽微、湖面似鏡，隊員們在心中嘆服「真是野生動物的靜謐天堂」。

屏東分署表示，此次深山任務除了在長期監測樣點裝設紅外線自動相機外，並進行貴重木調查，了解重要森林資源；這次共測量十餘棵紅檜，胸徑在一百三十至一百八十公分之間，最大的一棵胸徑達兩百二十九公分、樹高三十六公尺，人在樹下，顯得特別渺小。

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