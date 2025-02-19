為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆1490劑流感疫苗 明起開打

    基隆市20日起在7區衛生所為民眾接種流感疫苗。（記者盧賢秀攝）

    基隆市20日起在7區衛生所為民眾接種流感疫苗。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市獲配中央增購的一四九○劑流感疫苗，衛生局表示，將於廿日上午九點至十一點，在七區的衛生所為民眾施打，依各區六十五歲以上人口數分配劑量。

    7區衛生所 65歲以上優先施打

    農曆春節期間藝人大S感染流感猝逝，引起許多民眾搶打流感疫苗，衛生福利部追加增購十萬劑疫苗分配給各縣市，基隆市分配到一四九○劑，衛生局表示，依各區六十五歲以上人口數，分配劑量給各區衛生所，廿日上午九點至十一點接種。

    衛生局指出，優先施打對象包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、長期照顧等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、罕病及重大傷病患者）、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中高職學生、六個月內嬰兒之父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等十一類高風險族群。

    衛生局表示，這波流感以去年十二月到今年一月是高峰期，雖然日本在農曆春節期間疫情已經逐漸趨緩，國內在農曆年後也已經逐漸緩和，但仍希望高風險族群能夠接種疫苗，強化免疫力，此外也要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，有症狀者應儘速就醫並在家休息，以保護自己與他人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播