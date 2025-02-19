基隆1490劑流感疫苗 明起開打

基隆市20日起在7區衛生所為民眾接種流感疫苗。（記者盧賢秀攝）

2025/02/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市獲配中央增購的一四九○劑流感疫苗，衛生局表示，將於廿日上午九點至十一點，在七區的衛生所為民眾施打，依各區六十五歲以上人口數分配劑量。

7區衛生所 65歲以上優先施打

農曆春節期間藝人大S感染流感猝逝，引起許多民眾搶打流感疫苗，衛生福利部追加增購十萬劑疫苗分配給各縣市，基隆市分配到一四九○劑，衛生局表示，依各區六十五歲以上人口數，分配劑量給各區衛生所，廿日上午九點至十一點接種。

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衛生局指出，優先施打對象包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、長期照顧等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、罕病及重大傷病患者）、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中高職學生、六個月內嬰兒之父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等十一類高風險族群。

衛生局表示，這波流感以去年十二月到今年一月是高峰期，雖然日本在農曆春節期間疫情已經逐漸趨緩，國內在農曆年後也已經逐漸緩和，但仍希望高風險族群能夠接種疫苗，強化免疫力，此外也要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，有症狀者應儘速就醫並在家休息，以保護自己與他人。

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