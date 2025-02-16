《基層農會選舉落幕》登記競逐總幹事 屏縣5農會捉對廝殺

基層農會昨天進行農會代表及小組長選舉，屏縣秩序良好。（記者羅欣貞攝）

2025/02/16 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕四年改選一次的基層農會昨天投票，選出小組長及農會代表，雖有部分農會選情較為激烈，但投票秩序良好，農業處表示，在昨天投票結束後，各農會將陸續召開會員大會選舉理監事，之後再召開理監事會選出理事長及常務監事，並聘任總幹事。

南州、內埔現任績優 優先候聘

根據農會改選程序，昨天的投票先選出會員代表及小組長，各農會接著預計在二月底前陸續召開會員大會選舉理監事，三月十日前召開理、監事會互選理事長及常務監事，並聘任總幹事，如果第一階段資格審查合格的總幹事未能如願獲聘，則進入第二輪登記及審查。

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長治、高樹、崁頂 現任面臨挑戰

今年屏縣有高樹、長治、內埔、崁頂與南州等五家農會，有兩名總幹事人選登記出現競爭，其中南州、內埔地區農會為現任績優總幹事優先候聘，而長治、高樹、崁頂等三個鄉農會現任總幹事都是新任，大部分是因為任期未達考核年資而未被列績優總幹事，面臨挑戰。

爆出賄選情事的南州地區農會選舉，在野派推出的候聘總幹事人選雖因現任總幹事黃俐甄屬績優總幹事優先而被剔除資格，但檯面下暗潮洶湧，昨天開票結果，當權與在野派呈現五五波局勢，後續發展充滿變數。

屏縣府農業處表示，昨天全縣二十三個鄉鎮地區農會共選出八百六十一位會員代表、三百三十一位小組長，投開票過程順利、秩序良好，各農會將在二十一日前將名冊報縣府備查。

農會人士表示，農會選舉的競爭雖然從總幹事候聘情形可看出大概情形，但依照過去經驗，有些農會選舉後因為理事長換人或者派系立場不同，會有不聘總幹事的情況發生，導致必須重新登記，因此沒有到最後選舉結果出爐都還可能有變數。

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