為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    第二展區 卡比獸、皮卡丘超萌高人氣

    天天爆棚的「卡比獸」充氣偶燈區。（記者李容萍攝）

    天天爆棚的「卡比獸」充氣偶燈區。（記者李容萍攝）

    2025/02/11 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」今年主打雙展區奇幻親子城，第二展區「光之遊戲場」結合國際知名IP打造十二公尺全球最大的卡比獸、六公尺高的皮卡丘充氣偶，試營運以來造成轟動。市長張善政昨表示，交通部觀光署與市府分別推出「蹓蹓蛇」及寶可夢小提燈，試營運期間，寶可夢小提燈展現超高人氣，他自己也難逃寶可夢的跨越世代魅力，邀請國人一同到桃園體驗這場充滿趣味及想像力的光影奇幻之旅。

    市府觀光旅遊局長周柏吟表示，今年台灣燈會在桃園打造「光的遊戲場」與「主燈展演場」雙展區，位於機捷A19站周邊的光的遊戲場於七日起試營運，包含「光臨千塘國、活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、福光滿意讚」五大燈區，開展四天吸引大批民眾前來觀賞；機捷A18站前廣場主燈展演區將於明天開幕，雙展區持續展出至廿三日閉幕。

    光臨千塘國燈區 推寶可夢小提燈

    其中，「光臨千塘國」燈區推出的限定寶可夢小提燈，以星星造型搭配應景的「君主蛇」與穿上新年服飾的皮卡丘等可愛角色，提燈有六種變化玩法，可手提、脖掛或作為小夜燈，趣味十足。廿三日前只要下載「遊桃園APP」並加入會員，取得兌換券，即可於每日下午二點起於現場兌換，每日限量發送；此燈區也設置巨型寶可夢卡牌廊道，讓民眾能近距離欣賞放大版卡牌。

    由於燈會期間所發送蹓蹓蛇、寶可夢小提燈，領取民眾大排長龍，環保局明起至廿三日同步舉辦小提燈電池回收換好禮、智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾回收小提燈電池及逛展餘下的寶特瓶、鋁罐、一至四號電池等可回收物品，只要收集小提燈的兩顆電池（鈕扣型），至燈會服務台（i3、i11、i15及i18）或全市十二區清潔隊回收，即可兌換好禮，數量有限，送完為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播