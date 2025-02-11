第二展區 卡比獸、皮卡丘超萌高人氣

天天爆棚的「卡比獸」充氣偶燈區。（記者李容萍攝）

2025/02/11 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」今年主打雙展區奇幻親子城，第二展區「光之遊戲場」結合國際知名IP打造十二公尺全球最大的卡比獸、六公尺高的皮卡丘充氣偶，試營運以來造成轟動。市長張善政昨表示，交通部觀光署與市府分別推出「蹓蹓蛇」及寶可夢小提燈，試營運期間，寶可夢小提燈展現超高人氣，他自己也難逃寶可夢的跨越世代魅力，邀請國人一同到桃園體驗這場充滿趣味及想像力的光影奇幻之旅。

市府觀光旅遊局長周柏吟表示，今年台灣燈會在桃園打造「光的遊戲場」與「主燈展演場」雙展區，位於機捷A19站周邊的光的遊戲場於七日起試營運，包含「光臨千塘國、活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、福光滿意讚」五大燈區，開展四天吸引大批民眾前來觀賞；機捷A18站前廣場主燈展演區將於明天開幕，雙展區持續展出至廿三日閉幕。

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光臨千塘國燈區 推寶可夢小提燈

其中，「光臨千塘國」燈區推出的限定寶可夢小提燈，以星星造型搭配應景的「君主蛇」與穿上新年服飾的皮卡丘等可愛角色，提燈有六種變化玩法，可手提、脖掛或作為小夜燈，趣味十足。廿三日前只要下載「遊桃園APP」並加入會員，取得兌換券，即可於每日下午二點起於現場兌換，每日限量發送；此燈區也設置巨型寶可夢卡牌廊道，讓民眾能近距離欣賞放大版卡牌。

由於燈會期間所發送蹓蹓蛇、寶可夢小提燈，領取民眾大排長龍，環保局明起至廿三日同步舉辦小提燈電池回收換好禮、智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾回收小提燈電池及逛展餘下的寶特瓶、鋁罐、一至四號電池等可回收物品，只要收集小提燈的兩顆電池（鈕扣型），至燈會服務台（i3、i11、i15及i18）或全市十二區清潔隊回收，即可兌換好禮，數量有限，送完為止。

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