春遊賞櫻 南投4景點紅白相輝映

南投縣多處景點展現「櫻」姿，圖為奧萬大櫻花開。（林保署南投分署提供）

2025/02/05 05:30

草坪頭、九族、奧萬大、暨大 山櫻、雪櫻、八重櫻接力綻放至3月上旬

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節過後南投縣各櫻花景點持續展現「櫻」姿，信義鄉草坪頭櫻花、李花滿開；日月潭賞櫻勝地九族文化村，山櫻花與白色雪櫻相輝映；國立暨南大學八重櫻開花約二成，奧萬大森林遊樂區山櫻花綻放四成，全縣賞櫻預計可到三月上旬。

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粉紅枝垂櫻、雪白李花 茶園夾道盛開

信義鄉草坪頭茶園種植四千多棵櫻花樹，春節過後滿開的山櫻已開始落花，不過粉紅色枝垂櫻、河津櫻花況正盛，花絮繁茂的雪白李花爆開，粉、白花朵夾道盛開，吸引遊覽車帶團上山賞花，當地茶農說，目前盛開的櫻花、李花至少可再維持一週，本週末還有八重櫻接力開花，整個草坪頭賞櫻可到三月二日。

九族文化村表示，春節後園區迎來櫻花祭，園內山櫻花、枝垂櫻正盛開，雪櫻也開三成，紅、白花朵較「靚」增添賞櫻樂趣，後續園區主力八重櫻將在二月九日至廿二日盛開，二月底至三月初還有吉野櫻、富士櫻接力綻放，賞櫻可持續至三月九日。

林保署南投分署則說，奧萬大園區櫻花主要有三種品系，春節到二月初的山櫻綻放，二月起接力的為八重櫻以及二月下旬至三月中旬壓軸登場的雪白色霧社櫻，目前山櫻花已有四成花況，八重櫻則是初綻。

暨大櫻花季 逛市集、飲茶、啜咖啡

暨大指出，校內櫻花林種植二千棵桃紅色八重櫻與淡粉色吉野櫻，樹齡將近十五年，目前八重櫻約開花一、二成，預計廿日起至二月底是盛花期，二月六日至三月二日學校櫻花季展開，屆時將有櫻花步道、茶席、市集，以及在地精品咖啡推廣，民眾到校只要二百元停車費就能賞櫻，還能在廣闊草皮盡情活動，適合全家大小春遊踏青。

南投縣多處景點展現「櫻」姿，圖為信義草坪頭櫻花開。（民眾提供）

南投縣多處景點展現「櫻」姿，圖為九族文化村櫻花開。（九族文化村提供）

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