《蛇來運轉走春趣》三芝田心遠眺山景 湖水映天色

新北市三芝區「三芝田心」的花木，在水天一色的倒影彷彿將時間凝結。 （記者羅國嘉攝）

2025/02/03 05:30

大台北秘境 水天一色如山水畫 走訪捕捉光影流動瞬間

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市三芝區的「三芝田心」是大台北周邊的夢幻景點，適合闔家出遊，這處位於北八鄉道（奎柔山路）四．五公里處的幽靜處曾是睡蓮濕地，山水美景很適合拍照打卡，是攝影愛好者和旅人的心靈歸處；天氣好時可遠眺壯麗的大屯山、湖面倒映藍天白雲，是大台北的旅遊秘境之一。

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民眾如果開車或騎車前往，可走一○一縣道或淡金公路三段，往三芝方向在九．七公里處再右轉北八鄉道（奎柔山路）至四．五公里處；搭乘大眾運輸可在淡水捷運站搭乘八七一號公車至樁子林站，再步行約六五○公尺，或於淡水捷運站搭乘八六六、八七五、八七六、八七七號公車至田心子站後，步行約一公里。

拍攝婚紗 熱門場地

天候良好時，在「三芝田心」可遠眺大屯山壯麗的山景，水天一色的湖面倒影彷彿讓時間凝結，營造美麗的山水畫，隨著天氣陰晴與光影變化，田間景色變幻無窮，中午陽光灑落湖面，湖水倒映雲彩，顯得柔和而安靜；黃昏時分，夕陽照映湖面，呈現夢幻般粉橘色彩，吸引不少人前來拍照打卡，也是新人拍攝婚紗的熱門場地。

在網路的傳播下，不少攝影愛好者選擇日出或日落的黃金時段，來此捕捉光影流動的美麗瞬間，這裡也是遊客沉澱心情的好地方，安靜的氛圍讓人格外放鬆。

季節變換 群花盛開

「三芝田心」在不同的時節有不同的花種盛開，春季是山櫻花點綴，初秋有黃澄澄的金針花，秋冬季節適逢落羽松轉紅，枯葉飄落在湖畔上給人季節感，不論何時造訪，都能欣賞大自然的獨特魅力。

記者實地走訪，可規劃一日遊行程，到附近品嚐美食、到「楓樹湖」欣賞紅白色的木蓮花，也可到北台灣知名的賞櫻景點「無極天元宮」，或到視野遼闊的北投四季長廊，俯瞰台北盆地、關渡平原、淡水河等，享受結合大自然與人文之美的遊程。

新北市三芝區「三芝田心」的花木，在水天一色的倒影彷彿將時間凝結。 （記者羅國嘉攝）

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