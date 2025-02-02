台北燈節今登場 恢復發放小提燈

各個燈區開始試燈，吸引民眾駐足拍照。 （記者陳志曲攝）

2025/02/02 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕二○二五台北燈節今日起在台北西區登場，以「蛇來運轉」為主題，將新年祝福帶給國內外遊客，位於中山堂廣場的主燈「福蛇豆豆」也將在今晚正式點燈，活動規劃四大展區，跨捷運西門站至北門站一帶，民眾可搭捷運賞燈。另台北市政府也睽違六年恢復發放小提燈。

台北燈節於二月二日至十六日每晚五時至十時進行點燈，高達十三公尺的「福蛇豆豆」主燈每半小時展演一次，特別添加LED元素，還會三六○度旋轉，民眾可以無死角欣賞，塗鴉藝術家祁孟含以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入塗鴉、音樂、街舞等年輕元素、以及北門、紅樓、中山堂等古蹟元素。

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燈節活動規劃主燈區、北門展區、西門展區、中華路展區四大展區，北門展區有福星國小學生共同創作的彩繪燈籠點綴天橋，打造出西區最美天際線。主燈區除了主燈，還有互動猜謎「扭轉乾坤」燈組；中華路展區展示與日本音樂藝術家TERU、音樂人林強的跨界合作與國際友好城市燈組；西門展區「祈福燈林」可供國內外遊客在燈籠廊道中掛祈福卡，傳遞新年祝福。

此外，台北燈節自二○一九年起取消發放小提燈，今年重新發放小提燈，「台北小Q」小提燈的燈身繪有台北市地標及美食，還可作為筆筒或存錢筒重複使用。台北市政府準備十萬個「台北小Q」小提燈，將於二月九日、十日下午兩點在北市十二行政區行政中心等地限量發送。中山堂廣場與北門廣場服務台也在二月九日至十二日下午兩點限量發放提燈。

台北燈節主燈「福蛇豆豆」設置在中山堂廣場，融合西門町傳統與潮流文化。（記者陳志曲攝）

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