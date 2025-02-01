復育30年 「國寶魚」從200增至1.6萬尾

雪管處著手規劃深度體驗教室，民眾未來可望穿潛水衣入溪觀察櫻花鉤吻鮭。（雪霸國家公園管理處提供）

2025/02/01 05:30

歷史棲地大甲溪上游5溪流 剩司界蘭溪未增加放流數量 雪管處積極改善

記者蔡政珉、彭健禮／專題報導

去年雖歷經地震及多次颱風影響，雪霸國家公園管理處農曆年前統計，櫻花鉤吻鮭的野生族群數量仍有一六八九七尾為歷史次高，僅次於前年的一八六三○尾。其歷史棲地大甲溪上游五溪流，僅剩司界蘭溪還未建立健康且自我繁衍族群，雪霸國家公園管理處持續努力，朝五條溪流皆有自我繁衍族群，共三萬尾以上目標邁進。

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挺過多次地震及颱風

櫻花鉤吻鮭歷史棲地為大甲溪上游的七家灣溪、羅葉尾溪、南湖溪、合歡溪流域及司界蘭溪等五條溪流。日治時期列為「天然紀念物」加以保護，二戰後因中橫公路的開通、高山蔬菜果園濫墾和森林濫伐等人為破壞，數量銳減。

一九七○年代，已故民間人士鄭明能在七家灣溪進行生態調查並建造了第一座復育場。後由農委會主導執行保育工作，並由張崑雄教授、林曜松教授等人辦理族群數量及棲地調查。一九九二年，雪管處成立接手復育，當時調查僅剩七家灣溪有野外族群二百多尾。

雪管處傳承先進經驗，展開繁養殖，及棲地、水質、病菌研究等調查，著手改善防砂壩、與武陵農場合作復育造林等，建構生存環境，並陸續於歷史溪流放流；其中，因合歡溪屬太魯閣國家公園管轄，雪管處於二○一七年與太管處合作保育，已記錄到族群自行繁衍幼魚。

朝目標逾3萬尾邁進

經卅餘年努力，雪管處調查，櫻花鉤吻鮭數量於二○二三年達到一萬八千尾，但近年氣候暖化，迫使櫻花鉤吻鮭棲地往上游發展，去年凱米颱風侵襲，破壞護岸、坡地，致使族群下降為一萬六千多尾。

面對種種挑戰，雪管處精進復育技術；雪管處長林文和說，以往保育人員放流需揹著種魚或魚苗到溪流，過程需不斷換水，放流範圍受限。如今嘗試讓櫻花鉤吻鮭的受精卵在控制濕度、無水的狀態下運輸，卵放置在孵化盒後埋設在高海拔溪流中，放流範圍從原先人力八小時內可抵達區域，大幅提升到七十二小時以內，有助擴大棲地、分散族群生存風險。

林文和表示，目前僅司界蘭溪還未建立健康且自我繁衍族群，雪管處積極改善司界蘭溪棲地並增加放流數量，朝五條歷史棲地溪流要有健康自我繁衍族群三萬尾以上目標邁進。

「國寶魚」櫻花鉤吻鮭，卅年前記錄野外僅剩二百多尾，經長期復育，族群數量回升達一萬六千尾。（雪霸國家公園管理處提供）

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