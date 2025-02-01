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    初四北返潮 國道11路段埋雷

    春節連假進入倒數，各地出現北返車潮。圖為大年初三國道5號頭城交流道北向車潮。（記者蔡昀容攝）

    春節連假進入倒數，各地出現北返車潮。圖為大年初三國道5號頭城交流道北向車潮。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/01 05:30

    〔記者蔡昀容、羅欣貞／綜合報導〕今天是大年初四，春節連假進入倒數，高公局估計國道將湧現北返車潮，有十一路段易壅塞，全天約七十二百萬車公里，是平日年平均的一．六倍，北向交通量將達連假高峰。

    車流需消化 可能跨夜至凌晨

    高公局科長蔡明哲提醒，苗栗─湖口、大山─香山是中部往北必經之路，宜蘭─坪林則受限國五容量，需時間消化北返車流，預估會跨夜至明天凌晨兩點才會紓解，建議南部及國五的北向駕駛上午九時前出發，減少塞車機率。

    高公局提醒今天易壅塞路段，國一北向西螺─埔鹽系統、南屯─后里、苗栗─湖口；國三北向竹山─中興、草屯─霧峰、大山─香山、關西─大溪；國五北向宜蘭─坪林；國四西向潭子系統─豐勢；國六西向舊正─霧峰系統；國十西向仁武─左營端。

    國道疏導措施方面，今早十時至晚間六時，封閉國一仁德、虎尾北向入口及國一王田雙向入口；中午十二時至午夜廿四時，封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口。

    另外，下午一時至晚間六時，實施國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南，以及國五蘇澳至頭城之北向入口高乘載管制。凌晨零時至清晨五時暫停收費。

    年初三遊客湧墾丁 車輛爆表

    昨大年初三許多遊客湧入墾丁，台一線南下車流上午九時至十時車流量突破三千三百輛次。屏縣警局指出，今天台一線楓港至枋山路段、水底寮至內獅路段雙點實施北上調撥，管制交通。

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