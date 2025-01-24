宜蘭走春 清水地熱園區超人氣

宜蘭清水地熱男、女湯屋打通後，改為混湯區的親子共享設計，民眾可自由穿梭2個泡湯區，預計將會湧現人潮朝聖泡湯。（宜蘭縣政府提供）

2025/01/24 05:30

往年9點開園不久 停車場即總量管制 與縣管另18處景點除夕休園

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕春節九天連假，宜縣轄屬十九處景點除夕休園，初一起正常開放。去年六天年假，縣轄風景區遊客總人數十一萬七六四八人，清水地熱遊憩區人氣最旺，吸引三萬多人；縣府估計今年人潮更多，提醒遊客往年早上九點前停車場就爆滿，籲請遵守現場總量管制。

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年假九天，縣府工旅處預估人潮可望突破十二萬人，多年蟬聯「冠軍王」的清水地熱，可望繼續榮登人氣王，往年停車場一位難求，不到九點園區就啟動車輛總量管制。

工旅處表示，清水地熱是縣管遊憩區的人氣王，去年受颱風影響休園多次，導致整年度的遊客總數冠軍寶座暫時讓位，不過人氣不減，今年入冬迄今每個週末假日，園區二百五十個小客車停車位，時常開園不到一小時就被停滿，車輛必須一出一進放行，園區外車龍綿延數公里。

工旅處指出，春節期間寒流將報到，加上男、女湯屋打通改為混湯區的親子共享設計，民眾可自由穿梭二個泡湯區，體驗提竹簍煮地熱蛋等新鮮食材。

長埤湖停車場 接駁車15分鐘1班

警方指出，清水地熱於連假期間早上九點開園，下午五點閉園，今年也會提供接駁服務，遊客可將車輛停在附近長埤湖停車場，搭接駁公車入園，每十五分鐘一班車，如欲從羅東轉運站搭乘，可乘坐國光客運─綠一七抵達，民眾可付費搭乘。

警方每年春節會針對園區進行交管，提醒民眾為避免車流回堵至聯絡道造成壅塞，將在清水橋東端入口處實施車輛入園總量管制， 屆時請駕駛依序行車，切莫插隊，以免影響行車秩序。

工旅處官網 查詢景點營運時間

宜縣轄管遊憩景點廿八日除夕全面休園，廿九日起依各景區營業時間開放。工旅處於「宜蘭春節服務不打烊」官網轄屬景點開放資訊專區，公布各景點營運時間提供查詢。

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