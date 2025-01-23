春節出國潮 桃機運量估158萬人次／初五收假日達14.9萬人次 可望創疫後新高

桃園國際機場今年春節期間的單日運量，有望創疫後新高。桃機疫後的最高單日運量紀錄為去年7月26日颱風後疏運，達14萬8791人次。（資料照，桃園機場提供）

2025/01/23 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕春節國人瘋出國，旅遊地點以日韓為主，許多家庭闔家出遊，桃園國際機場今年春節期間的單日運量（出入境、轉機、過境）有望創疫後新高。桃機疫後單日運量紀錄，為去年七月廿六日颱風疏運後，達十四萬八七九一人次所創下，今年春節初五（二月二日）收假日有望超越，估達十四．九萬人次，整個春節疏運期間，預估運量一百五十八萬人次。

桃機自二○二二年十月十三日解封以來，旅運量最高的一天，是二○二四年七月廿六日十四萬八七九一人次，適逢凱米颱風後的人潮疏運。

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至於桃機疫後春節運量表現，二○二三年春節疏運期間，每日平均運量約七萬四二六五人次，單日最高八萬三六七九人次；二○二四年春節疏運期間，每日平均運量約十二萬九五八○人次，單日最高是十三萬七七三三人次。桃機春節疏運期間皆為春節連假及連假前後各一日。

春節期間每日平均運量約14.4萬人

桃園機場公司指出，桃機航班運量人數預報系統顯示，二○二五年春節疏運期間，即一月廿四日至二月三日，每日平均運量約十四．四萬人，單日運量最高為二月二日收假日，預估可達十四．九萬人次，有機會創下疫後單日運量新高。

不過，距離疫前表現還有一段距離。以二○一九年來說，桃機春節疏運期間，每日平均運量約十四萬九二一三人次，單日最高十六萬六六○七人次。

春節9天加寒假 旅行社業績飆升

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑表示，疫後旅遊市場持續熱絡，加上今年春節假期長達九天，一至二月的春節寒假期間出境旅遊營業額相較於去年大幅成長，其中以歐洲和亞非線成長最多、超過兩成，日韓地區成長約兩成，國內旅遊也成長至少一成。

雄獅旅遊指出，春節期間國外熱門景點包括日本東北的藏王樹冰、北歐賞極光，以及德瑞新興景點阿雷奇冰川小鎮，以壯觀景色與獨特體驗獲得旅客青睞。國內景點則以季節限定的自然景觀為主，杉林溪的櫻花與鬱金香、角板山的梅花以及九九峰動物園成為人氣選擇，吸引許多家庭客群。

團遊翻倍 自由行成長逾6倍

旅天下發言人許哲郎觀察，二○二五年春節因搭配學生寒假，許多家庭旅遊，有較二○二四年春節提前出發的現象。據統計，今年春節團體旅遊收客數較去年同期翻倍成長，自由行旅客則成長超過六倍，顯見今年春節出國需求強勁。

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