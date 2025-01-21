阿里山走春 河津櫻、緋寒櫻爭豔

梅山鄉太和樟樹湖的古厝「櫻后」目前花開約7成，春節將滿開。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/21 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕最近因天氣佳，白天日照強，嘉義縣大阿里山區的河津櫻、緋寒櫻受催化而綻放，阿里山鄉公所旁迷糊步道、竹崎鄉奮起湖中和國小及梅山鄉太和樟樹湖等處，預估春節連假期間河津櫻將滿開；另外，高鐵大道太保有機稻米專區數十公頃的油菜花盛開，嘉義市區也有多處洋紅風鈴木綻放，民眾到嘉義走春可賞櫻、賞花海。

太和樟樹湖櫻穀王、櫻后 開逾5成

阿里山達人黃源明表示，櫻花盛開需要日照及較高氣溫催化，以氣象資訊預測，若無下雨，農曆春節九天假期河津櫻將盛開，為最佳賞花時期，因預期會有大量賞花人潮，建議民眾事先規劃交通動線，避免塞車。

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阿里山鄉代表會前主席葉秋源說，迷糊步道種植多品種櫻花，率先登場的是又名緋寒櫻的台灣山櫻花，花期可長達兩個月，但部分緋寒櫻疑受到去年極端氣候影響，目前花況不一；河津櫻則已開六、七成，有滿樹粉紅色花序，民眾農曆春節來此賞花，河津櫻、緋寒櫻相映成趣。

黃源明指出，目前河津櫻以中和國小的花況最佳，已綻放七成以上，櫻花樹旁的杜鵑花正綻放，爭奇鬥艷；河津櫻觀賞熱區的太和樟樹湖「櫻穀王」去年十二月初小開，目前綻開約五成，一旁梅花盛開，紅白輝映，「櫻后」花開約七成。

嘉義特教學校旁 洋紅風鈴木綻放

另外，嘉義市荖藤里附近的堤岸道路、忠孝路安全島、嘉義特教學校旁，洋紅風鈴木浪漫綻放；太保有機稻米專區油菜花盛開，在藍天白雲下景色優美，落日時油菜花與夕陽雲彩相互襯托，又是另一番美景，附近的魚寮遺址落羽松，也有不少遊客到訪。

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