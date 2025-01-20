中市議員鄭功進 連11年辦百桌寒士宴

台中市後車頭發展協會，昨天連續11年席開百桌舉辦「歲末關懷尾牙宴」。（記者許國楨攝）

2025/01/20 05:30

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台北市「刈包吉」廖榮吉老先生多次舉辦千桌宴，讓街友寒冬中獲得些許溫暖，台中市後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進，昨也連續十一年席開百桌「歲末關懷尾牙宴」，讓寒士、耆老及清寒家庭感受年節氣氛，現場也提供就業輔導，希協助弱勢族群自力更生、早日脫貧。

大里立新獅子會 送暖、義剪

除上述活動外，大里立新獅子會為了關心弱勢民眾，昨天也在大里新仁里舉辦寒冬送暖活動，除發給中低收入等弱勢戶物資，現場也安排義剪、舒壓按摩，希望讓民眾感受社會的溫暖，新仁里長洪家裕並加碼贊助醬油、白米，讓前來領取物資的民眾滿心感謝。

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昔日農業社會起大灶炊年糕場景，十九日在台中市南區重現，國光社區發展協會舉辦「捐購愛心年糕」活動，志工媽媽用大鍋攪拌黑糖湯汁以及糯米塊，一一分裝後由訂購者取回兩碗，另兩碗則捐贈給弱勢家庭。

台中市第四分局南屯派出所長邱量虔，展現守護地方的溫暖，攜手精密機械園區協力企業廠商，共同為弱勢清寒民眾送上善款及白米物資，計有五十戶家庭受惠，以實際行動傳遞溫暖，讓大家感受到節日溫馨及社會正能量。

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