宜蘭首座地震體驗館 免費開放

台灣松澤設有宜蘭首座地震體驗館，重現九二一的七級強震，將於春節後免費開放民眾預約體驗。（記者游明金攝）

2025/01/16 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭首座地震體驗館將於春節後免費開放民眾預約體驗，位於宜蘭科學園區的台灣松澤防震設備公司企業總部昨啟用。董事長吳松源說，地震館可體驗七級以上地震，同時感受安裝制震設備後的不同，台灣位處地震帶，他希望推動防震建築理念，地震館不管是團體或個人，只要預約都能免費體驗。

日本三一一大地震時，吳松源人就在日本，強烈感受到地震威力；他心想，地震那麼大，台灣沒有多少建築物承受得了，覺得應該把日本OILES免震專利技術及相關設備引進台灣，讓台灣的建築更安全。

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吳松源說，OILES免震專利技術是很成熟工法，可以耐震到七級以上，可以把地震力七成吸收掉，但成本比較高，引進時產生很多阻力，他花了六年時間，讓日本同意來台灣生產，生產完後價格降到一半，功能一樣，台灣人也比較願意去討論它，避震工法希望以都更、危老建築優先推廣，讓新蓋的房子更強壯。

台灣松澤企業總部昨啟用，並設有地震體驗館；吳松源指出，台灣人有健忘的特性，碰到大地震隔一段時間就遺忘，設置地震體驗館是希望喚起民眾對地震的感受，除模擬九二一大地震的強度，還模擬裝了隔震系統後的地震感受，春節後就會設立專線，開放民眾預約體驗。

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