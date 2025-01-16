風災多產量減半 大社蜜棗價翻倍

大社區農會蜜棗評鑑，冠軍蜜棗甜度逼近十五度。（記者洪臣宏攝）

2025/01/16 05:30

〔記者洪臣宏、劉禹慶／綜合報導〕蜜棗進入盛產期，大社區農會昨天舉辦評鑑，林美綉種出五兩重「巨無霸」蜜棗再度奪冠。大社農會指出，蜜棗受去年接連四個颱風影響產量減半，價格翻倍；評鑑團說，遇到颱風還能測到最高甜度逼近十五度，且水分非常多，棗農很厲害。

林美綉種出5兩重 評鑑再奪冠

大社區農會舉辦一年一度蜜棗評鑑，獲獎名次依序為林美綉、張凱傑、蘇炫銘；優勝有曾科穎、彭何金束、吳保發、李俊達、林秀華、陳佑誠。

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農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」三種品項，「珍蜜」則在年後推出。大社區農會總幹事謝清標說，大社區蜜棗種植面積約八十公頃，年產量四千噸，受到去年颱風影響，今年減產到二千噸，價格翻倍。

甜度最高近15度 專家讚厲害

依據大社區農會昨天販售價格，三兩重（五斤裝）七百元、三兩半九百元，四兩重以上要一千二百元；農會表示，年節將屆，尾牙過後價格還會持續攀升。

林美綉謙虛說奪冠沒有秘訣，「唯有努力」，她表示，為了防風災加設了四道網牆，還爬上梯子將蜜棗逐一用鐵絲吊起，防落果外還得注意是否向陽，過程耗費大量人工，非常辛苦。

搶「綠金」 澎湖冒強風採海菜

此外，海菜名列澎湖「綠金」，今年寒流一波波來襲，農曆年前就提早採收，由於連日風浪將三十人公廟海域的污泥拍打上岸，造就適合海菜的生長環境，昨天湧入十餘民眾冒著強風前往撿拾，每台斤售價約一百二十元，比去年略便宜。

大社區農會蜜棗評鑑，林美綉（右）種出五兩重蜜棗，再度拿下冠軍，市議員張勝富頒獎時豎起拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

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