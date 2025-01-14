NCC委員剩3人 藍白刪逾半待遇預算

NCC因委員人數不足半數，導致委員會議停擺。（取自NCC直播）

2025/01/14 05:30

〔記者劉宛琳、林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員目前僅剩三人未過半數，行政院尚未提名新人選，但公務預算仍編列七人全年待遇一五○二萬八千元，藍白立委認為政府提名意願消極，希望依比例減列預算，但NCC主秘黃文哲強調，預算編列應以機關正常運作為前提，不應以此原因減列預算。

主秘：應以機關正常運作為前提

立院去年十一月十五日三讀通過NCC組織法修法，除時任代理主委翁柏宗無法繼續代理，僅剩三名委員也無法開會處理業務。國民黨立委黃健豪表示，NCC爭議不斷，今年度恐將由三名委員運作很長一段時間，公務預算全年待遇應依比例減列八五八萬七千元，減幅逾五成。另，包括一般事務費、訴訟費、媒體宣傳及推展等預算，在野黨立委也提案大幅砍刪。

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黃文哲指出，NCC委員人數不足半數，但仍有行政作業程序進行，只是無法由委員進行最終確認，平時透過NCC委員諮議會議進行討論，且機關預算編列應以機關正常運作為前提，仍應編列七人全年待遇為宜。

至於藍白立委認為文書外包費逐年增加，除人力配置不當，還衍生資料保密問題等，黃文哲表示，NCC作為監理委員會，內部程序公開透明，沒有所謂保密與否的問題，審議過程中若有應保密而未保密事項，也應屬內部吹哨者問題，不應該用這樣的理由刪減預算。

另藍白立委認為NCC行政處分錯誤，多次遭行政法院廢棄原判決或敗訴，訴訟成效不彰，提案刪除訴訟費，黃文哲說，訴訟費是維護政府行政處分正確性的必要手段，也是對法律正確性進行檢討的做法，且先前有很大一部分已經發包出去，仍需支付費用。

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