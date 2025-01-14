去年兒少交通事故 逾1.4萬人受傷／靖娟基金會籲交安納入正規教育 駕駛人路口禮讓、家長緊握孩子

去年上萬名兒少交通事故受傷，靖娟基金會呼籲家長春節出遊時，要緊握孩子的手，遵守交通規則。（記者林曉雲攝）

2025/01/14 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節腳步接近，出遊平安最重要。靖娟兒童安全文教基金會昨日開記者會揭露，依去年交通部道安資訊平台統計，十四歲以下兒少交通事故死傷人數為一萬四一一六人。靖娟基金會執行長許雅荏指出，雖然政府大力要求汽機車要禮讓行人，但車輛肇因占比仍高達六十七％，以汽機車不停讓行人最多。

許雅荏表示，參考日本及韓國的作法，政府應儘速將交通安全教育時數納入正規教育，也提醒家長在春節出遊時要緊握孩子的手，並確實遵守行人交通號誌，並呼籲駕駛人行經路口應停讓行人，大家平安度好年。

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機車載兒少事故死傷占55％最多

許雅荏說明，依交通部道安資訊平台，十四歲以下兒少交通事故死傷人數，去年一至十一月為一萬四一一六人，比前一年雖減少一六七六人，但其中卻有兒少違規自駕小客車造成八人受傷，無照騎機車更造成三人死亡及三○七人受傷，而自駕慢車（腳踏車、電動輔助自行車及微型電動二輪車）則有一人死亡、二七九六人受傷。不過仍以被載當乘客九六七九人、占比約六十八．五％為死傷最大宗。

此外，十四歲以下兒少身為行人而遇交通事故，去年一人死亡、一二三二人受傷；因被大人載、身為乘客則有十一人死亡、九六六八人受傷。

靖娟基金會分析，其中大人用機車載兒少發生的乘車交通事故，去年共造成七八○九人受傷，占整體死傷五十五．三％最多，第二名是慢車交通事故造成的死傷二八二五人、占比廿％，第三名則是行人事故一二三三人、占比八．七％。

汽機車不停讓行人不減反增

許雅荏指出，雖然政府大力要求汽機車要禮讓行人，但車輛肇因占比仍高達六十七％，以汽機車不停讓行人最多，去年有二五五件，較前一年增加十件；至於行人肇因的交通事故，第一名是穿越道路未注意左右來車，其次是兒童未依標誌或標線過馬路，第三則是兒童在道路上遊戲或奔走。

靖娟基金會昨也邀請家長現身說明，一位媽媽表示，身為家長要注意自己行為，如果大人隨意穿越馬路，小孩就會有樣學樣，她過馬路時一定會緊握小孩的手，注意左右來車；而部分行人穿越綠燈的秒數太少，必須要用衝的才能過馬路，對小朋友非常不友善。

2024年14歲以下兒少交通事故統計表（人）

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