台大癌醫中心院長︰提升肺癌晚期存活率 免疫治療應納健保

台灣肺癌研究學會昨與國際肺癌研究學會（IASLC）舉辦研討會。 （記者邱芷柔攝）

2025/01/12 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台每年新增約一．八萬名肺癌患者，其中半數在確診時已是晚期，台灣從二○二二年七月起針對肺癌高風險族群提供免費LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢，有效揪出家族史及重度菸癮患者，不過台大癌醫中心院長楊志新直言，若要實現總統賴清德提出的二○三○年癌症死亡率降低三分之一的目標，僅靠篩檢發現早期病例，短期內難以顯著改善存活率，應同步接軌國際指引，將免疫治療等納入健保，提升晚期患者的治療效果。

台灣肺癌研究學會昨與國際肺癌研究學會（IASLC）舉辦研討會，共有兩百多名國內、外肺癌專家學者與會，這也是兩會簽署合作備忘錄後，首次聯手舉辦的國際性研討會。

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免費LDCT 篩出早期患者 國際肺癌研究學會肯定台灣

國際肺癌研究學會執行長凱倫・凱利肯定台灣的LDCT篩檢能揪出更多早期患者，她也提到，肺腺癌是最常見的肺癌，其中表皮生長因子受體基因突變（EGFR）患者占比在美國等地約十五％至廿五％，期盼未來能開發針對EGFR患者的早期檢測工具。

凱倫・凱利也強調，即使是第四期肺癌，現在也有治癒的可能，無論制度如何設計，都應讓患者獲得救命藥物，因為拯救生命才是醫療的核心價值。

楊志新指出，每年約有數千名肺癌第四期患者需免疫治療，但健保給付門檻高，目前僅一成病人能用藥，免疫治療合併化療僅適用於鱗狀細胞癌，肺腺癌尚未納入。他呼籲衛福部加速開放用藥，降低限制，避免病人「看得到卻用不到」。

楊志新表示，免疫治療已證實能顯著提升晚期肺癌患者的存活率，第四期患者的治療目標不再僅是延長半年或一年壽命，透過免疫治療，T細胞能重新辨識並消滅癌細胞，目前約有一成晚期患者接受治療後，五年內仍存活且未復發。免疫治療只需兩年，不必終身治療，相較於標靶治療，費用相對可控。

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