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    首頁　>　生活

    疑諾羅病毒就診 花蓮上週1612人次

    花蓮縣衛生局呼籲勤洗手，對於容易產生嚴重症狀的小朋友，勤洗手尤為重要。（花蓮縣衛生局提供）

    花蓮縣衛生局呼籲勤洗手，對於容易產生嚴重症狀的小朋友，勤洗手尤為重要。（花蓮縣衛生局提供）

    2025/01/11 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○二五年第一週，國內包括麻疹病毒、諾羅病毒病例都增加，花蓮縣衛生局統計，麻疹疫情花蓮有廿名接觸者，目前尚無症狀；今年第一週門急診主訴急性腹瀉的病人則有一千六百人次，提醒民眾注意防範、勤洗手保持個人衛生。

    疾病管制署昨公布國內新增三例麻疹確診，都與中部某大醫院群聚事件相關，累計到昨天共確診十九例，全台各縣市忙匡列接觸者。花蓮縣衛生局表示，麻疹疫情花蓮縣統計目前有廿位接觸者，為上月廿八日台中的飯店尾牙群聚接觸者，目前皆無症狀，接觸者將持續自主監測健康至本月十六日。

    花蓮縣上週有一千六百一十二人次疑似諾羅病毒看診，提醒民眾務必留意手部衛生、勤洗手，餐飲從業人員及學生如果有相關症狀者，可請假在家休息，症狀解除後兩天再恢復上班上學，降低病毒大規模傳染風險。

    衛生局長朱家祥指出，諾羅病毒主要傳染途徑靠糞口傳染，手摸過遭污染的食物、飲水，或吸入病人飛沫，都可能感染，在感染後廿四小時至四十八小時發生水瀉、嘔吐等症狀，對年長者、嬰幼兒、慢性病及免疫力較差的患者容易有嚴重併發症。要防範諾羅病毒，注意要點包括留意個人手部與飲食衛生，注意飲用水及食材安全，以肥皂或洗手乳洗手，避免生食生飲，尤其是食用生蠔等貝類水產品時，應徹底煮熟再吃，以避免食品中毒。

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