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    首頁　>　生活

    義大醫院內臟神經阻斷術 助癌友緩解疼痛

    2025/01/10 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕癌症患者飽受慢性疼痛折磨，或長期依賴鴉片類止痛藥承受多重副作用，義大醫院疼痛科運用內臟神經阻斷術，協助患者擺脫「痛不欲生」困擾，提升生活品質。

    義大醫院疼痛科主治醫師林依瑩表示，內臟神經阻斷術是針對腹腔內臟神經叢的微創治療技術，透過局部麻醉或神經毀損，阻斷傳遞疼痛信號的神經路徑，以達到疼痛管理，治療時患者須採趴臥姿勢，由專業醫師利用影像引導，精準定位神經叢進行穿刺注射，可對抗癌症疼痛和頑固腹痛。

    不過，她也提醒內臟神經阻斷術可能出現穿刺部位感染、出血或血腫、氣胸、神經損傷、低血壓或休克等併發症，須經專業評估才能展開治療。

    義大癌治療醫院昨天安排兩位病患及家屬現身說法，罹患胰臟癌的王先生表示，接受化療後常發燒、疼痛不止，甚至倒地無法動彈，一年前接受內臟神經阻斷術治療，終於擺脫「痛不欲生」困擾，喜獲重生。

    擔任護理師的陳小姐說，父親罹患晚期胰臟癌，原本飽受腹部和肋間劇痛折磨，內臟神經阻斷術後疼痛顯著緩解，離世前還能跟家人出遊，返鄉搭乘童年記憶的農用軌道車，家屬感謝醫療團隊的協助。

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