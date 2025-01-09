南投梅花綻放 信義土場花開7成

國姓鄉九份二山九尖茶廠的梅花盛開，白色花海十分壯觀。（南投縣府提供）

2025/01/09 05:30

國姓九份二山梅開8成 仁愛鄉11、12日辦冬梅賞花季

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕在近期溼冷天氣催化下，南投縣各賞梅區梅花怒放，進入賞梅旺季，其中易達性高的台二十一線土場梅園，不用爬山就能欣賞路旁如雪紛飛的梅花林，花況已達六、七成，另國姓鄉九份二山目前也梅開八成，仁愛鄉十一、十二日則將舉辦冬梅賞花季，讓遊客騎單車在梅區悠遊賞梅。

請繼續往下閱讀...

三大傳統梅區花開較晚 約4成

信義鄉是國內最大的梅樹栽培區，烏松崙、風櫃斗、牛稠坑三大傳統梅區，今年花開較晚，花況約二至四成，另在新興賞梅秘境外坪頂梅區，今年花況較不一致，少數梅園花況達六成，多數約二至三成，預估各梅區一週內可進入盛開期。

惟位在台二十一線九八．五Ｋ處的土場梅園，目前花開繁盛，雪白景致讓人流連忘返，尤其從省道就可進入賞梅，免爬山、易達性高，沿途可見夾道梅花，停完車就可步行賞梅，近期吸引不少遊客造訪。

土場梅園免爬山 花況可持續10天

信義鄉農會指出，土場今年開花較早，花況一致約達六、七成，從路口往梅園望去，可見雪白梅花怒放，加上對面山坡的變葉植物，以及藍天白雲襯托，更為梅園景致增色加分，預計花況可持續十天，民眾可在平日賞花，以免假日塞車。

另在國姓鄉九份二山，廣植梅樹的九尖茶廠花開燦爛，純白花海相當壯觀，目前花況已有八成，花期可到本月中旬，惟去年凱米颱風造成當地長石巷崩塌，從長石巷上山的車輛只能到七號梅莊，無法通到九尖茶廠，從龍南路上山只能到九尖茶廠，兩個賞梅路線都要原路折返進出。

互新聚落原生種 冬季限定美景

至於仁愛鄉的賞梅勝地「互新聚落」，包含清流、中原，以及眉原等三個部落，當地廣植原生種梅林，每到盛開期，彎曲梅枝懸掛柔白花朵，成為冬季限定美景，十一、十二日也將舉辦冬梅賞花季，並首度結合親子自行車挑戰賽，讓遊客在梅區騎著單車輕鬆賞梅。

南投信義鄉位在省道台21線旁的土場梅園，雪白梅花綻放，絕美景致讓人流連忘返。（信義鄉農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法