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    首頁　>　生活

    彰化推「童萌卡」 3歲以下年領1萬

    2024/10/29 05:30

    出招留人！ 可兌換嬰幼兒相關物品 議會通過後 最快明年上路

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕近十多年來，彰化縣人口一再流失，縣議員劉珊伶認為全縣人口已跌破一二三萬大關，許多新生幼兒的父母，都是領完三萬元生育津貼之後，就把戶口轉走，縣府應該要想想辦法。針對此事，縣府民政處代理處長曾金來表示，目前已規劃○到三歲「童萌卡」，全縣約有二萬五千位幼兒適用，每年有一萬元可領取！

    估2.5萬幼兒受惠 經費約2.6億元

    曾金來表示，彰化縣目前○到三歲的幼兒約有二五四○○人，規劃將推出「童萌卡」，每卡每年有一萬點的額度，一點代表一元，將可在藥妝店、超市等特約商店，兌換指定尿布、奶粉等嬰幼兒相關物品，推估每年需要經費約為二億六千萬元，只要今年概算送交議會定期大會審查通過，預期最快明年就可上路。

    戶籍遷出彰縣 持卡資格就喪失

    曾金來強調，只要○到三歲幼兒的父母其中一方，設籍在彰化縣一年以上，幼兒出生戶口設籍在彰化縣，才符合「童萌卡」的發放資格，一旦戶籍遷出，持卡資格就喪失，以鼓勵青年留在彰化生兒育女，不只是把新生寶寶留在彰化縣，縣府也提供「童萌卡」來協助減輕一點年輕父母的負擔。

    減輕父母負擔 也盼人口止跌回升

    而劉珊伶說，彰化縣人口持續減少，全縣六十五歲以上的長者，共有廿四萬多人，都可申領長青福利卡，每人每月都有一千點社福點數，可在搭車等相關使用，等於每人每年都有一萬二千點可使用。但要留住人口，應該要從兒童做起，尤其彰化縣許多家長都是領完新生幼兒三萬元的生育津貼，就直接把戶口轉走，難怪彰化縣人口一再流失，縣府應該要有完整規劃，從孕婦開始就一路延伸到新生寶寶，才能避免彰化縣人口止跌回升。

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