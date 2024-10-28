板橋府中陸橋電梯墜落 姑姪受傷

新北市板橋遊龍陸橋景觀電梯昨傳出墜落意外，造成一對姑姪受傷，警方、廠商聯手協助脫困就醫。（記者吳仁捷翻攝）

2024/10/28 05:30

〔記者吳仁捷、陳奕劭／新北報導〕新北市板橋區府中商圈週末舉辦萬聖節活動，位於捷運府中站二號出口的遊龍陸橋景觀電梯昨天發生墜落意外，造成孫姓婦人及男童這對姑姪送醫，所幸僅受輕傷；市長侯友宜赴醫院探視傷者、發放慰問金，指示板橋區公所全額負擔醫療費用，並要求新北市二個月內完成所有公有場域電梯安全檢查複查。

萬聖節活動意外 2人送醫

板橋警分局調查，遊龍陸橋電梯昨下午兩點多發生意外，當時板橋所警員鄭博文擔任「府中奇幻城」交通疏導勤務，聽到電梯墜落巨響，原以為是車禍，目擊民眾指聲響來自電梯，鄭員上前查看，赫見電梯故障，從二樓墜落至一樓，造成一名婦女、幼童受傷，但仍有意識。

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警、民合力撬開電梯外門，救出兩人送醫，其中五十五歲孫姓婦人腳部骨折，獲救時餘悸猶存，八歲男童身上有撕裂傷、嚇得哽咽，擔心姑姑傷勢，要救護員趕快救人。

市府工務局和板橋區公所初步判斷，因電梯鋼纜斷裂鬆脫造成意外，維修廠商最近分別在十月七日及十七日檢修保養，後續將委由第三公證機構與專家確認原因，針對疏失追究賠償責任。

板橋區公所主任秘書蔡文仁表示，電梯已圍起封鎖線停止使用，平日有進行例行養護，與廠商簽訂合約，每月維修二次。針對受害者補償，蔡文仁說明，公所人員與廠商都在醫院陪伴家屬，板橋區長陳奇正也前往探視，補償方案會配合家屬需求。

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