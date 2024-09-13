《宜蘭》免費輪狀病毒疫苗 宜縣補助200弱勢童

宜蘭縣即日起針對弱勢嬰幼兒，提供口服輪狀病毒疫苗補助政策，約200人可免費接種。（宜蘭縣政府提供）

2024/09/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕輪狀病毒是五歲以下幼兒腸胃炎主因之一，最好預防方法就是接種疫苗，但目前尚未列入中央補助範圍，自費接種價格高，依劑型選用，費用約四千至六千元。宜蘭縣即日起針對弱勢嬰幼兒，提供口服輪狀病毒疫苗補助政策，約二百人可免費接種。

即日起至12鄉鎮市衛生所預約

宜蘭縣衛生局今年購置二劑型輪狀病毒疫苗，凡設籍縣內具低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、身心障礙及原住民身分者，出生滿六週至廿四週嬰幼兒，均可免費接種。

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衛生局長徐迺維說，符合資格嬰幼兒，請家長即日起攜帶兒童健康手冊、健保卡及相關身分證明文件，至十二鄉鎮市衛生所預約，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗，如依疫苗時程完成二劑疫苗口服，除可保護孩子免於感染威脅，也替家長省下疫苗費用。

他說，輪狀病毒會引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚至脫水等症狀，台灣流行季節為每年十一月到隔年三月，五歲以下幼兒感染後，雖鮮少造成死亡，但因嚴重水瀉需住院比率高，目前還沒有對抗輪狀病毒藥物，要降低病毒對嬰幼兒威脅，口服輪狀病毒疫苗是最有效方式。

由於近期流感就醫人數增加，衛生局也呼籲民眾持續落實用肥皂勤洗手、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節等個人衛生好習慣，家長照顧嬰幼兒前，應先洗手再接觸，阻絕將身上病毒傳播給孩子的可能性。

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