曾捐腎救女 宜蘭92歲老船長獲模範父親

九十二歲藍昔我（左）獲頒宜蘭縣模範父親，他在六十歲時曾捐腎給女兒（右）續命。（記者王峻祺攝）

2024/08/04 05:30

〔記者王峻祺、吳正庭／綜合報導〕宜蘭縣政府和金門縣政府昨分別表揚模範父親，宜蘭縣高齡九十二歲退休老船長藍昔我，捕魚半世紀，出海遇危難之際，只要想起岸上家人的等候，就成為他拚搏大海的力量，六十歲時更捐腎救女，成為里鄰佳話。

早年住在龜山島的藍昔我，十五歲登船捕魚，打拚廿年才當上船長，育有三男一女，各自事業有成。

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藍昔我在六十歲時，得知卅歲女兒因妊娠糖尿病，導致產後急性腎衰竭，救女心切的他執意捐腎續命；當時女兒不忍老父開刀取腎，影響健康而拒絕，但父親要她好好活著照顧襁褓嬰兒，女兒感動落淚最終點頭。

藍昔我說，天下父母心，疼惜子女為他們付出生命也沒關係，只希望家人平安健康。女兒說，謝謝爸爸當初捐腎，讓她也能伴隨子女長大，慶幸多年來父親一直康健，得以孝順報答他。

藍昔我退休後積極投入社區公眾事務，不僅清潔里內巷弄街道，還擔任蘇澳南天宮及老人會義工，模範父親表揚會上四代同堂見證，讓他開心比讚，露出燦爛笑容。

金門表揚28位好爸爸

金門縣政府昨天表揚十四位模範父親、十四位新好爸爸，獲得模範父親的有符宏智、蔡維添、楊忠金、翁火福、莊維欽、洪松柏、蔡志慶、蔡發色、吳鼎信、顏國道、洪建木、林財發、黃志雄、郭青鋒。新好爸爸則為楊昆明、陳宗駿、謝宗宏、呂宗霖、林啟揚、董倫慶、薛明遠、林俊銘、洪子儀、許志強、王志品、李沃信、王正暉、林峻宇。

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