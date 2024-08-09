教育部審議通過 大漢技術學院114學年度起停辦

大漢技術學院申請停招停辦，教育部今審議通過。（資料照）

2024/08/09 17:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕因少子女化浪潮，招生情況不佳，難以持續辦學，大漢技術學院日前提出113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦，教育部今天正式審議通過。

位於花蓮新城的大漢技術學院，日前提出停辦計畫，相關內容於今年6月5日送至校務會議，後經第14屆第9次董事會議審議通過後函報教育部。教育部日前徵詢「私立學校諮詢會」意見後，提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」，今日審議通過。

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為維護學生就學權益，教育部指出，大漢技術學院於113學年度正常運作，目前仍在學學生數約為279人，114學年度停辦前學生人數預計約99人。校方承諾停辦前轉學之學生，補助每人每學期1萬5000元，以補貼至應屆畢業前之交通及住宿等費用。

而在教職員工權益方面，教育部提到，全校23位專任教師，安置規劃除依法申領教職員工公保養老給付、勞保養老給付、私校退撫儲金（退休金或資遣費）、勞工退休金外，給予優於退場條例規定之資遣優退慰助金。另也建置大專教師人才網提供職缺查詢，並推動人力躍升培訓及媒合計畫，提供資遣及離退之教職員工轉職管道協助轉職，協助學校完成退場。

教育部表示，在少子女化不可逆的浪潮下，大漢學校財團法人考量學校營運狀況，自行申請停辦。教育部將督導大漢學校財團法人依停辦計畫及相關規定辦理並確實執行；另就停辦計畫所做之承諾事項，亦將作為後續審查及核定改辦計畫之依據。

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