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高教工會抗議大漢技院擬停辦 教育部：依規定開私校諮詢會

高教工會今日赴教育部前抗議大漢技術學院擬停辦，教育部回應今日依規定召開私校諮詢會。（記者楊綿傑攝）

高教工會今日赴教育部前抗議大漢技術學院擬停辦，教育部回應今日依規定召開私校諮詢會。（記者楊綿傑攝）

2024/07/23 12:46

〔記者林曉雲／台北報導〕高教工會今赴教育部抗議大漢技術學院擬停辦一案，教育部回應表示，大漢技術學院申請自114學年度停辦，教育部今日依規定召開「私校諮詢會」徵詢意見，並作為後續審查參據。

教育部說明，大漢學校財團法人申請停辦，學校法人說明係因少子女化浪潮與辦學環境改變，招生情況不佳，難以持續辦學，經評估後申請所設大漢技術學院自114學年度起停辦，並依私立學校法第70條第1項第1款規定「辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理。」擬具學校停辦計畫。

教育部表示，大漢提出的停辦申請案，有規劃現有教職員工之離退處理措施、發放優退慰助金等，以及現有學生之轉學輔導措施、補助學生交通及住宿等費用，並依規定在6月5日112學年度第2學期第6次校務會議報告，經6月7日第14屆第9次董事會議審議通過。

教育部說明，學校法人於6月12日函報停辦計畫，教育部正依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」辦理審查作業，並於今日召開「私校諮詢會」徵詢意見，並作為教育部後續審查參據。

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