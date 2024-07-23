大漢技術學院擬停辦陷爭議 高教工會偕師生籲退回計畫

大漢技術學院擬停辦，高教工會與大漢成員聚集教育部前抗議。（記者楊綿傑攝）

2024/07/23 13:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕大漢技術學院於今年2月宣布將停招停辦，引發爭議，教育部今召開私校諮詢會審查大漢停辦案，高教工會以及大漢的師生，再次北上陳情，呼籲私校諮詢會應以維護師生權益以及高教公共性的前提，嚴格審視並退回大漢的停辦計畫。

高教工會執行秘書張志綸指出，大漢技術學院的停辦計畫未經師生參與，所有的師生、甚至連校長及行政團隊都未看過完整的計畫書。此計畫僅在6月5日的校務會議上由董事會「報告」，內容只有幾頁簡報，未提供完整計畫書供師生閱讀，董事會隻手遮天，有違大學自治及校園民主的意旨。

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高教工會大漢分部召集人陳建宏提到，大漢校務基金仍有8000多萬元，財務正常，教學品質也沒有問題，因此並非專案輔導學校，既然學校運作都正常，教育部也未要求限期改善，此時要退場令人難以理解，董事會根本不應提出停辦計畫，私校諮詢會更不應列入討論。

張志綸提到，校方稱學校法人已規劃資遣優退慰助金，其條件優於退場條例。但經比較，大漢規劃的退場方案，對於教師的工作權、慰助金數額，條件都較差，甚至學生的權益在校方方案中，很明顯的是想要用一點點補助金就要打發學生，更剝奪了學生原校畢業的權利。

陳建宏認為，大學資產不是私人資產，私人興學也是在促進公平就學機會，因此大漢若停辦，資產應歸給縣政府，但董事會卻完全未揭露資產流向，而教育部則應機會推動公私校合併，由東華大學承接，將進修部的教育機會保留住。

張志綸強調，教育部應依《私校退場條例》規定，對所有私立學校的停辦申請進行嚴格審核，包括設立2年改善期、重組董事會、停辦後2個月內解散及賸餘財產歸屬退場基金等。對於私自宣佈停辦或逼退師生的行為，應予以嚴厲處罰，解除相關董事職務。

而大漢技術學院停辦案是一個重要的指標性案件，教育部若放任不管，將導致更多私校效仿，對師生及公共資源造成不可挽回的損害，呼籲教育部正視此事，維護師生權益，保障教育資源公共性。

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