大同大學、大同高中董事會合併 私校諮詢會通過

大同大學、台北市私立大同高中董事會合併案，私校諮詢委員會通過。（資料照）

2024/07/23 20:46

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕教育部今天召開私校諮詢委員會，會中討論大同大學董事會與台北市私立大同高中董事會合併案，大同大學校長何明果指出，2校各有自己的校門，但其實位處同個校園，透過董事會合併，大學將可挹注資源到高中，校務運作將更有效率，該案最終獲得委員會同意通過。

私校諮詢委員會今天審議財團法人大同大學與台北市私立大同高級中學法人合併，並更名「協志學校財團法人」案，將2校2組董事會成員，合併成1組董事會。

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何明果說，2所學校董事會合併已推動多年，因都是由大同公司前身、協志商號負責人林尚志創立，2校都使用同個校園，但設有2道校門，希望透過合併促進2校未來發展，以及便於整體校園規劃，且在教學資源上，包括圖書館、設備都能夠可流通，高中資源增多，教學上也能更活潑。

教育部則對此說，有關大同大學與大同高中2校董事會，依私立學校法第87條第2項暨「財團法人私立學校申請變更組織作業辦法」第7條規定申請合併為單一學校財團法人，其與所設2校（大同大學、大同高中）關係為1法人多學校，合併並不影響原本2校各自辦學。

私校諮詢會今天也審議大漢技術學院退場案，會前甚至引發高教工會與大漢成員抗議，諮詢會經討論後同意大漢於113學年度停招、114學年度停辦，但最終仍應由教育部核定。與會人士強調，教育部應該對此案強烈監督，畢免校產流入私人口袋。

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