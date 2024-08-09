為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北新創之星挑戰賽10強出爐 10/30決賽角逐30萬獎金

增站運籌科技股份有限公司執行長張賀翔（黑色上衣）簡報。（記者羅國嘉攝）

增站運籌科技股份有限公司執行長張賀翔（黑色上衣）簡報。（記者羅國嘉攝）

2024/08/09 17:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市青年局舉辦「2024Venture Star新北新創之星挑戰賽」，吸引全台74家新創團隊報名參賽，日前舉行第二階段Pitch Day，由益鼎創投、台新創投、AppWorks等21位不同產業的創投代表擔任評審，已選出10組入圍團隊進入為期3個月輔導階段，10月30日決賽，角逐30萬獎金，爭取創投陪跑資格。

新北市青年局長邱兆梅指出，第一屆「Venture Star新北新創之星」徵件主題為「AI人工智慧」及「ESG綠能永續」，來自全台的74組團隊中，創業內容涵蓋法律科技、多媒體科技、電動車及智慧物流等前瞻領域，第一階段透過書面審查選出50組團隊，在第二階段的2天Pitch Day中，向創投評審展示其創新產品、服務與商業模式。第二階段的10組入圍團隊將進入為期3個月，進行6場輔導課程，主題包括募資簡報、商業計劃書、財務規劃及估值等，最終將在10月30日進行決賽，角逐30萬獎金，爭取創投陪跑資格。

邱兆梅說，10組入圍團隊「AI人工智慧組」包含信誠金融科技股份有限公司（AI/ML基礎設施）、律果科技股份有限公司（法律科技）、超妡科技股份有限公司（新媒體科技）、睿加科技股份有限公司（法律科技）、增站運籌科技股份有限公司（智慧物流）；「ESG綠能永續組」則有內定股份有限公司（循環經濟）、台灣碳梭科技股份有限公司（貴金屬回收）、科淨能源股份有限公司（碳轉化設備）、電電數位股份有限公司（電動車服務）、繁晶科技股份有限公司（IC設計）。

科淨能源創辦人林依蓉說，在從事新創產業，最需要的是透過政府提供創業輔導資源，拓展投資機會，公司決定參加這次挑戰賽，除了可在現場與創投面對面，了解投資人關注的面向外，在場外也能與其他新創業者交流，互相分享經驗。

邱兆梅說，活動是為了尋找並協助優秀科技新創打造的挑戰賽，結合創業競賽與輔導加速計畫，不僅提供新創團隊展示成果的舞台，更提供創投資源，為團隊成長提供支持、輔導資源。

睿加科技股份有限公司行銷企劃經理Amelia Widjaja（米色西裝外套）簡報。（記者羅國嘉攝）

睿加科技股份有限公司行銷企劃經理Amelia Widjaja（米色西裝外套）簡報。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Social Designer挑戰賽2組冠軍出爐 團隊將獲青年局優化精進
2024/07/29 18:10

Social Designer挑戰賽2組冠軍出爐 團隊將獲青年局優化精進
跳脫傳統思維 新北國際青年人才培育計畫實踐公民外交
2024/08/05 23:16

跳脫傳統思維 新北國際青年人才培育計畫實踐公民外交

百年幽魂來帶路！威士忌迷必訪 神祕紅色大門限定開啟
培育台灣獨角獸群山 經濟部第1本新創白皮書Q4問世
2024/07/21 20:18

培育台灣獨角獸群山 經濟部第1本新創白皮書Q4問世
桃園Skyline青創基地開幕 開放進駐
2024/07/19 05:30

桃園Skyline青創基地開幕 開放進駐

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播