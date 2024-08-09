新北新創之星挑戰賽10強出爐 10/30決賽角逐30萬獎金

增站運籌科技股份有限公司執行長張賀翔（黑色上衣）簡報。（記者羅國嘉攝）

2024/08/09 17:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市青年局舉辦「2024Venture Star新北新創之星挑戰賽」，吸引全台74家新創團隊報名參賽，日前舉行第二階段Pitch Day，由益鼎創投、台新創投、AppWorks等21位不同產業的創投代表擔任評審，已選出10組入圍團隊進入為期3個月輔導階段，10月30日決賽，角逐30萬獎金，爭取創投陪跑資格。

新北市青年局長邱兆梅指出，第一屆「Venture Star新北新創之星」徵件主題為「AI人工智慧」及「ESG綠能永續」，來自全台的74組團隊中，創業內容涵蓋法律科技、多媒體科技、電動車及智慧物流等前瞻領域，第一階段透過書面審查選出50組團隊，在第二階段的2天Pitch Day中，向創投評審展示其創新產品、服務與商業模式。第二階段的10組入圍團隊將進入為期3個月，進行6場輔導課程，主題包括募資簡報、商業計劃書、財務規劃及估值等，最終將在10月30日進行決賽，角逐30萬獎金，爭取創投陪跑資格。

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邱兆梅說，10組入圍團隊「AI人工智慧組」包含信誠金融科技股份有限公司（AI/ML基礎設施）、律果科技股份有限公司（法律科技）、超妡科技股份有限公司（新媒體科技）、睿加科技股份有限公司（法律科技）、增站運籌科技股份有限公司（智慧物流）；「ESG綠能永續組」則有內定股份有限公司（循環經濟）、台灣碳梭科技股份有限公司（貴金屬回收）、科淨能源股份有限公司（碳轉化設備）、電電數位股份有限公司（電動車服務）、繁晶科技股份有限公司（IC設計）。

科淨能源創辦人林依蓉說，在從事新創產業，最需要的是透過政府提供創業輔導資源，拓展投資機會，公司決定參加這次挑戰賽，除了可在現場與創投面對面，了解投資人關注的面向外，在場外也能與其他新創業者交流，互相分享經驗。

邱兆梅說，活動是為了尋找並協助優秀科技新創打造的挑戰賽，結合創業競賽與輔導加速計畫，不僅提供新創團隊展示成果的舞台，更提供創投資源，為團隊成長提供支持、輔導資源。

睿加科技股份有限公司行銷企劃經理Amelia Widjaja（米色西裝外套）簡報。（記者羅國嘉攝）

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