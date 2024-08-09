北台中青少年暑期營舉辦14年美術班 培育許多小畫家

北台中青少年暑期營舉辦美術班受到學童喜愛。（記者張軒哲攝）

2024/08/09 17:45

〔記者張軒哲／台中報導〕2024北台中青少年暑期研習營邁入第14屆，籃球與桌球班昨天圓滿結訓，繪畫班則是今天結訓，承辦單位台中市甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源特邀家長共同參與成果展，學生作品有速寫家鄉畫作、手作花窗設計等，作品栩栩如生，每位學員都是小畫家。

繪畫班今年在大甲區順天國小舉辦，上月9日開訓，為期5週，有30名學員。吳中源邀請教學經驗豐富的美術老師陳慧珊教導手繪、速寫等課程，陳老師是海墘國小課照藝術特色課程教師，在甲安埔社區大學、中正紀念館等處都有開課，本次課程陳老師帶領學員們速寫家鄉，帶來截然不同的美學體驗。

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吳中源說，14年前為讓青少年有正當休閒，父親前議員吳敏濟開辦暑期營，籃球與桌球班於昨日結訓，讓孩子能鍛鍊身體、學習團隊合作，而今天結訓的繪畫班課程，不僅可讓青少年學習到繪畫的技巧，陶冶心性、培養藝術氣息，也讓他們認識到在地的宗教與地方文化。

學員王同學說，他對畫畫很有興趣，讓他印象最深刻的是，老師教大家畫自己的家鄉鐵砧山太陽門。王媽媽說自從孩子上繪畫課後，回家都會和他們分享，以前小朋友經過鐵砧山可能沒有特別的感覺，但老師上課時除了教大家畫畫技巧外，還會將地方文化特色做說明，讓小朋友對家鄉的事物有更深一層的體驗。

教師陳慧珊說，藝術就在生活當中，最好的取材出處就是生活，她除了教導孩子畫畫外，也讓孩子從畫畫中認識地方的宗教與文化特色，讓畫作增添靈魂，本次繪畫班有古行星印記、花窗設計、速寫家鄉、字裡藏畫等課程，透過多樣的主題素材讓學生體驗並引起興趣。

吳中源說，本次報名的學員中有許多是準備要報考學校美術班，開辦14年來已有許多學員順利考上理想學校的美術班，未來還會持續來舉辦這樣有意義的活動。

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