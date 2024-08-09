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台中大甲第2市場設備老舊 經濟部補助1000萬改善

立委蔡其昌爭取大甲第二市場設備老舊補助經費。（記者張軒哲攝）

立委蔡其昌爭取大甲第二市場設備老舊補助經費。（記者張軒哲攝）

2024/08/09 17:43

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲第二市場內攤位招牌、牆面及水電管線等皆已老舊且雜亂，立委蔡其昌成功爭取經濟部「公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫」補助一千萬經費進行改善。今日邀集相關單位會勘，未來工程將由市府規劃發包。

蔡其昌說，很感謝經濟部的支持。未來改善完成後，大甲第二市場的採買環境會變得更好，讓市場內整體景觀更美化，包含統一市招、走道動線及光線的改善，甚至未來要爭取冷氣設備，打造更舒適、完善的市場環境給鄉親，也能吸引更多年輕消費者前往市場消費。

市議員施志昌表示，除了這次預計施作的工程項目外，另外包括市場自治會會長、很多攤商都有在反映，第二市場裡面太熱的問題，下一步會協助向市府爭取空調設備建置，帶給鄉親更好的採買環境。

台中市府經發局市場管理科科長蔡永福指出，大甲第二公有零售市場需求計畫，成功獲中央核定補助一千萬元經費，未來將一併改善市場內攤位招牌，甚至部分攤商以帆布代替顯得凌亂不整齊、市場上方管線雜亂，且牆面及排風扇多有髒污油漬，缺乏吸引性的入口意象等，工程預計明年4月底前完工。

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