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明年開幕 議員促規劃大眾運輸

2024/08/02 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中北屯洲際棒球旁「漢神洲際購物廣場」預計明年十一月開幕，多位市議員質疑相較於烏日高鐵站的「D-ONE第一大天地」擁有台鐵、高鐵、捷運等完備大眾運輸系統，此一購物廣場周邊只有七十四號快速道路，需要加強大眾運輸系統，要求市政府要提早因應，否則一旦遇到職棒賽及購物廣場週年慶同時，將造成大塞車。

交通局表示，將朝向建立各場館相互調控機制，避免同時舉辦大型活動賽事或商場週年慶時造成周邊大塞車，並提出相關交通管制措施、停車管制及加派交管人員等。

民進黨議員謝家宜表示，她昨天就前去現場觀察動線，發現看棒球及未來要到購物廣場的民眾，都會走崇德十九路，屆時將造成崇德十九路大打結，交通局一定要提前規劃，並且跟漢神百貨做好協調。

民進黨議員陳淑華表示，烏日高鐵站的「D-ONE第一大天地」有高鐵、台鐵及捷運站，還有七十四號快速道路，但購物廣場只有七十四號快速道路，未見市府有交通規劃，市府趕不上企業的腳步。

民進黨議員林祈烽表示，市府把台中建設過度美化，連「曼哈頓」都拿出來誆騙；而購物商場完工後雖可帶動北屯區發展，但附近沒有捷運，只有公車及民眾自行開車，如遇棒球季、購物中心週年慶、巨蛋演唱會等大型活動，當地是否能負荷大量的人潮和車潮，市府應該要說清楚講明白。

國民黨議員劉士州也擔憂塞車問題，要求市府應提出配套，做好動線的規劃，否則塞車情形難以想像。

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