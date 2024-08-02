市政爭議多 蔣萬安整頓人事

2024/08/02 05:30

市場處長陳庭輝明升暗降 文化局長遭罵名 議員：蔣領導風格不檢討 問題會持續發生

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市市場處原處長陳庭輝昨調陞北市府技監，處長一職改由北市研考會主任秘書黃宏光擔任，陳庭輝被「明升暗降」，蔣市府針對台北市幼兒園性侵案擬將公務員行政上的疏失送交考績會，更傳出文化局長蔡詩萍因今年「潮台北」備受罵名，將原本負責此案的專委業務拿掉；台北市議員簡舒培表示，蔣萬安有決策權，政策是市長決定，換事務官、懲戒公務員難道問題可以解決嗎？市長領導風格沒改變、不檢討，問題仍會持續發生。

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幼兒園性侵案 教育局人員送考績會

市府各單位今年陸續發生不少爭議事件，蔣萬安也遭批評反應慢半拍狀況外，包含木新市場改建惹民怨、第一果菜及萬大魚類批發市場改建案、寶林食安事件、剴剴兒虐案、潮台北音樂節政策執行問題，再加上近期幼兒園性侵案，導致蔣負面聲量暴增，備受罵名。

教育局長湯志民在幼兒園性侵案備受質疑時，人在國外「神隱」未出面，昨於事發後首度公開露面，坦言在調查過程中教育局確實不夠完善，如能感同身受就會更重視此案。目前，教育局已將相關人員送交考績會，最快下週會有懲處結果。

木新市場錯誤決策 市場處長下台

簡舒培指出，陳庭輝於市場改建上，沒功勞也有苦勞，遭撤換原因是他沒讓蔣萬安進入狀況、沒做好防火牆，讓火燒到市長身上，才會被「明升暗降」，且關鍵導火線木新市場改建當初也是蔣萬安的決策錯誤，逼得局處要幫市長的支票買單，結果出事卻要事務官負責。

簡舒培表示，蔣萬安目前看起來是要整頓換上自己人，否則教育局長湯志民、社會局長姚淑文在一連串兒虐、性侵事件後都應下台。

文化局辦「潮台北」 專委業務遭拿掉

蔣萬安競選期間拋出國際音樂節政見，三年編一．二億元舉辦，預計今年九月斥資兩千萬試辦「潮台北」，文化局卻未徵詢在地長期經營音樂展演空間業者意見，甚至舉辦大拜拜式音樂活動與民間業者對打，遭質疑市府花人民公帑挹注北流「與民爭利」；傳出文化局長蔡詩萍為此將原本負責該政策的專委相關業務拿掉，將大部分工作與預算直接交給北流，遭人詬病。

文化局回應，本局人事輪調屬公務上正常之職務輪調，以增進同仁職務歷練。市議員林延鳳則批評，潮台北未事先徵詢了解北市在地音樂業者想法即倉促草率執行，若屆時只有北流獲利，其他在地長期經營的業者受害，蔡詩萍就應負起責任。

市府：蔣誠心面對市政挑戰 務實解決

北市府發言人殷瑋表示，蔣萬安面對市政挑戰一貫態度就是誠心面對、務實解決，若有需要修法，也都積極提出跟中央共同努力，研議推動。對於蔣市府人事案，殷瑋則未多作回應。

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